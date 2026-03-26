קלאסיקו במיאמי: סבלנקה נגד ריבקינה

טורניר המאסטרס במיאמי מגיע לשלבי ההכרעה, והלילה עולם הטניס יעצור את נשימתו לקראת עוד פרק ביריבות הגדולה ביותר של סבב הנשים כיום: המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, תפגוש את המדורגת שנייה, אלנה ריבקינה, לקרב ענקיות פנטסטי בחצי הגמר.

המפגש הקרוב יהיה ה-17 במספר בין שתי הכוכבות, כאשר סבלנקה מובילה 7:9 במאזן הפנימי. עם זאת, זהו המפגש השלישי ביניהן רק בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2026, מה שמעיד על השליטה המוחלטת שלהן בסבב. השתיים חילקו ביניהן את התארים הגדולים של תחילת העונה: ריבקינה ניצחה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, בעוד סבלנקה נקמה בה לפני עשרה ימים בלבד בגמר אינדיאן וולס, במשחק דרמטי בו הצילה נקודת אליפות וניצחה בשובר שוויון מותח במערכה השלישית.

ילנה ריבאקינה מדברת עם התקשורת. (אימאגו)

סבלנקה מגיעה להתמודדות בכושר שיא, כשהיא רוכבת על רצף של עשרה ניצחונות. למעשה, מאז תחילת חודש נובמבר, הבלארוסית לא איבדה אף מערכה לאף שחקנית בסבב - מלבד ריבקינה. ברבע הגמר במיאמי היא גברה 4:6, 4:6 על האמריקאית היילי בפטיסט, והיא ממשיכה במסע לעבר הישג היסטורי. המדורגת ראשונה מכוונת לזכייה ב"סאנשיין דאבל" היוקרתי (זכייה באינדיאן וולס ובמיאמי ברצף). אם תעשה זאת, היא תהפוך לאישה החמישית בלבד בהיסטוריה שרושמת את ההישג, והשנייה בעשור הנוכחי אחרי איגה שביונטק שעשתה זאת ב-2022.

בראיון שהעניקה לאחר הניצחון ברבע הגמר, סבלנקה נשאלה על היכולת שלה בטורניר והעניקה לעצמה את הציון "8 טוב" מתוך 10. "אני תמיד משאירה פער לשיפור", אמרה. "היו כמה דברים שלא עבדו בדיוק כמו שרציתי, אבל בסך הכל אני סופר שמחה. אני מרגישה שחשוב מאוד לשמור על אותה שגרה ולא לשים לב לשלבי הטורניר. צריך לקחת את זה צעד אחר צעד, לא משנה אם זה הסיבוב הראשון או הגמר".

לקראת המפגש מול ריבקינה, סבלנקה לא הסתירה את ההתרגשות מהאתגר: "כשמישהי דוחפת אותך לקצה, זה הרגע שבו את צומחת, שבו את הופכת לשחקנית טובה יותר ובוחנת את הרמה והכוח שלך. אני פשוט אוהבת את זה. שיחקנו הרבה משחקים לאחרונה, וכולם היו קרבות של ממש, כולם היו הצגה. אני פשוט לא יכולה לחכות לעלות למגרש".

מנגד, ריבקינה מגיעה גם היא בכושר פנטסטי עם מאזן של 4:21 מתחילת השנה. הקזחית נאלצה לעבוד קשה יותר ברבע הגמר, שם גברה על ג'סיקה פגולה האמריקאית בשלוש מערכות. למרות היתרון של סבלנקה במאזן הכללי, ריבקינה יכולה לשאוב עידוד מכך שניצחה בשלושה מתוך חמשת המפגשים האחרונים בין השתיים, כולל הניצחון באליפות סוף השנה של הסבב.

בחצי הגמר השני של טורניר הנשים צפוי שחזור נוסף מאליפות אוסטרליה, כאשר קוקו גוף תתמודד מול קרולינה מוחובה. גוף, שנאבקה עד כה בטורניר ונזקקה לשלוש מערכות בכל ארבעת משחקיה, מחזיקה במאזן מושלם של 0:5 מול הצ'כית (כולל ניצחון במלבורן). מוחובה, לעומתה, טרם איבדה מערכה במיאמי, מחזיקה במאזן מרשים של 3:18 העונה וכבר זכתה בתואר בדוחא, מה שעשוי להוות עבורה הזדמנות פז להשיג ניצחון בכורה על האמריקאית.

בגזרת הגברים, טורניר מיאמי ישלים את תמונת חצי הגמר עם שני משחקי רבע גמר מסקרנים במיוחד. יאניק סינר, שמציג דומיננטיות מוחלטת וזכה בלא פחות מ-28 מערכות רצופות בטורנירי מאסטרס 1000 (רצף שהחל בפריז באוקטובר), יפגוש את פרנסס טיאפו המקומי. האמריקאי מגיע למפגש לאחר שעבר שינוי פיזי משמעותי, במהלכו השיל כ-9 קילוגרמים ממשקלו במהלך מחנה אימונים אינטנסיבי של 75 ימים. העבודה הקשה השתלמה, וטיאפו, שמחזיק במאזן של 6:15 השנה, רושם הופעה ראשונה ברבע גמר מאסטרס מאז 2024. עם זאת, הוא יצטרך להתגבר על מאזן שלילי של 4:1 מול האיטלקי, שניצח בששת משחקי רבע גמר המאסטרס האחרונים שלו.

במשחק רבע הגמר הנוסף, אלכסנדר זברב יתמודד מול פרנסיסקו סרונדולו. הארגנטינאי ניצח בשלושת המפגשים הראשונים בין השניים (כולם על חימר), אך הגרמני התאושש וניצח בשלושת המפגשים האחרונים, כולם על משטחים קשים. שני השחקנים איבדו רק מערכה אחת עד כה בטורניר, אך סרונדולו עבר הגרלה קשה בהרבה, כשהדיח בדרך את דנייל מדבדב ואוגו הומבר. זברב, לעומתו, פגש יריבים שדירוגם הממוצע עמד על 98 בעולם. הגרמני יקווה לנצל את הניסיון העשיר שלו, כשהוא מתהדר במאזן של 12:24 ברבעי גמר מאסטרס (כולל ניצחונות בארבעת האחרונים שלו), לעומת מאזן של 5:2 בלבד של יריבו בשלב זה.