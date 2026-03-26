רודרי על ריאל מדריד: הם מדברים עם הסוכן שלי

כוכב מנצ'סטר סיטי וזוכה כדור הזהב, רודרי, העניק ראיון נרחב לתוכנית "Radioestadio Noche" ב-Onda Cero, שבו פתח את הדלת לחזרה דרמטית לבירת ספרד. הקשר בן ה-29 לא הסתיר את שאיפתו לשוב ללה-ליגה והבהיר כי ההיסטוריה שלו בצד האדום-לבן של העיר אינה מהווה מכשול: "העובדה ששיחקתי באתלטיקו מדריד לא מונעת ממני לשחק בריאל מדריד.

“יש עוד שחקנים שעשו את המסלול הזה, לא ישירות אלא עם הזמן”, אמר הקשר. “אי אפשר לוותר על המועדונים הטובים בעולם. האם שמעתי שהנשיא והמנכ"ל של ריאל אוהבים אותי? אני לא יודע, הם מדברים עם הסוכן שלי. לי נשאר עוד זמן לחוזה בסיטי, אבל יגיע רגע שנצטרך לשבת ולדבר. כשריאל מדריד מתקשרת אליך זה כבוד ותמיד צריך להקשיב".

לצד השמועות על עתידו, רודרי התייחס גם לסערת כדור הזהב ולמתח מול כוכב ריאל מדריד, ויניסיוס ג'וניור, שנותר במקום השני: "אני חושב שרצו לשסות אותי ואת ויניסיוס אחד מול השני, וזה ממש לא ככה. אני רוחש לו כבוד עצום על כל מה שהוא עשה באותה שנה.

ויניסיוס ורודרי (IMAGO)

“בסוף אלו אנשים אחרים, צד שלישי, שמחליטים מי זוכה. בטקס עצמו לא הכנתי כלום כי לא ידעתי שאזכה, אבל ברגעים כאלו אתה נזכר בכל הרגעים החשובים שעברת ככדורגלן. כדור הזהב משנה הרבה דברים מסביב, אבל אני מנסה שהוא לא ישנה אותי כאדם".

“אני מרגיש שאני חוזר להיות ה’רודרי’ שכולנו רוצים לראות”

הקשר, שנחשב לדמות יוצאת דופן בענף, הסביר כיצד הוא שומר על שפיות בעולם הכדורגל המודרני ללא גימיקים חיצוניים: "אולי אני כדורגלן חריג - אין לי רשתות חברתיות ואין לי קעקועים. הלימודים לתואר עזרו לי מאוד להתנתק מהכדורגל, להתאוורר ולהיות עם אנשים עם יום-יום נורמלי יותר. אפילו עם המשכורת הראשונה שלי קניתי רכב יד שנייה. אנשים אמרו לי שזה נראה להם מוזר, אבל לי זה נראה הכי טבעי בעולם.

רודרי שומר על הכדור (רויטרס)

בנוגע למצבו הפיזי לאחר הפציעה הקשה שעבר, רודרי דווקא מצא בה נקודת אור מפתיעה: "אם הייתי צריך לבחור רגע שבו הפציעה הזו תקרה, אולי הייתי בוחר ברגע שבו היא קרתה. זה עזר לי לנוח ולהוריד הילוך. ברמה המנטלית היה שחיקה גדולה, והזמן הזה אפשר לי להטעין מצברים ולחזור עם תשוקה אדירה. העונה אין לי עומס דקות כל כך גדול ואני מגיע הרבה יותר רענן לישורת האחרונה. אני מרגיש שאני חוזר להיות ה'רודרי' שכולנו רוצים לראות".

לסיום, הקשר שלח מסר של ביטחון לאוהדי נבחרת ספרד לקראת המונדיאל הקרוב: "מהרגע שלואיס דה לה פואנטה הגיע, הייתה לנו הנחיה ברורה - לחיות כל משחק כגמר. הוכחנו את הפוטנציאל שלנו צעד אחר צעד והמפתח הוא שיש לנו בלוק ששואף להשתפר כל הזמן. ספרד כבר זכתה במונדיאל בעבר עם שני קשרים אחוריים. אני משוכנע שספרד תהיה שם, אנחנו הולכים למונדיאל כדי לנצח".