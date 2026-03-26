יום חמישי, 26.03.2026 שעה 09:28
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

דונצ'יץ' הפתיע: ליאו מסי הוא כמו מייקל ג'ורדן

ירגיז את אוהדי ריאל מדריד? כוכב הלייקרס שגדל אצל הבלאנקוס, השווה בין כוכבי כדורגל לאגדות NBA ובעצם הכתיר את הפרעוש לגדול מכולם. וגם: רונאלדו

מייקל ג'ורדן וליאו מסי (IMAGO)
לוקה דונצ’יץ’ שיחק בעברו בריאל מדריד וידוע כאוהד שלה, אבל אמירה שלו מחוץ לפרקט הצליחה לעורר סערה – בעיקר בקרב אוהדי הבלאנקוס. כוכב לוס אנג’לס לייקרס התייחס לדיון הנצחי על גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים – ובאופן עקיף בחר בליאו מסי.

הגארד הסלובני עשה זאת בצורה מקורית במיוחד, כשהשווה בין כוכבי כדורגל לאגדות NBA. במסגרת סרטון שהפך לוויראלי, דונצ’יץ’ השווה את מסי למייקל ג’ורדן – מהלך שנתפס כהכרה בכך שהפרעוש הארגנטינאי הוא הגדול מכולם, בדיוק כפי שג’ורדן נחשב לאייקון הגדול בתולדות הכדורסל.

רונאלדו, אמבפה ו-ויניסיוס

דונצ’יץ’ לא עצר שם והמשיך עם השוואות מסקרנות נוספות: כריסטיאנו רונאלדו הוצמד ללברון ג’יימס, כששניהם ממשיכים להציג יכולת גבוהה גם בגיל מתקדם בזכות מוסר עבודה יוצא דופן. בנוסף, קיליאן אמבפה הושווה לניקולה יוקיץ’, ויניסיוס ג’וניור לסטף קרי וארלינג הולאנד לקווין דוראנט - אך בגרסה צעירה יותר.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

למרות כל ההשוואות, זו שבין מסי לג’ורדן היא זו שהציתה את הרשתות החברתיות, בעיקר בגלל זהות הדובר - שחקן שמזוהה כל כך עם ריאל מדריד. עבור רבים, מדובר בהודאה לא פשוטה לעיכול, אך גם כזו שמשקפת את ההשפעה האדירה של מסי על עולם הכדורגל.

