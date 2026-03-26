דונצ'יץ' הפתיע: ליאו מסי הוא כמו מייקל ג'ורדן

לוקה דונצ’יץ’ שיחק בעברו בריאל מדריד וידוע כאוהד שלה, אבל אמירה שלו מחוץ לפרקט הצליחה לעורר סערה – בעיקר בקרב אוהדי הבלאנקוס. כוכב לוס אנג’לס לייקרס התייחס לדיון הנצחי על גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים – ובאופן עקיף בחר בליאו מסי.

הגארד הסלובני עשה זאת בצורה מקורית במיוחד, כשהשווה בין כוכבי כדורגל לאגדות NBA. במסגרת סרטון שהפך לוויראלי, דונצ’יץ’ השווה את מסי למייקל ג’ורדן – מהלך שנתפס כהכרה בכך שהפרעוש הארגנטינאי הוא הגדול מכולם, בדיוק כפי שג’ורדן נחשב לאייקון הגדול בתולדות הכדורסל.

רונאלדו, אמבפה ו-ויניסיוס

דונצ’יץ’ לא עצר שם והמשיך עם השוואות מסקרנות נוספות: כריסטיאנו רונאלדו הוצמד ללברון ג’יימס, כששניהם ממשיכים להציג יכולת גבוהה גם בגיל מתקדם בזכות מוסר עבודה יוצא דופן. בנוסף, קיליאן אמבפה הושווה לניקולה יוקיץ’, ויניסיוס ג’וניור לסטף קרי וארלינג הולאנד לקווין דוראנט - אך בגרסה צעירה יותר.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

למרות כל ההשוואות, זו שבין מסי לג’ורדן היא זו שהציתה את הרשתות החברתיות, בעיקר בגלל זהות הדובר - שחקן שמזוהה כל כך עם ריאל מדריד. עבור רבים, מדובר בהודאה לא פשוטה לעיכול, אך גם כזו שמשקפת את ההשפעה האדירה של מסי על עולם הכדורגל.