יום חמישי, 26.03.2026 שעה 09:47
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בסכנין מצפים שכל הזרים ינחתו עד שבוע הבא

הקבוצה של יוסי אבוקסיס מתכוננת לחזרת הליגה: מייקום דייויד כבר הודיע שינחת, גם דראמה, אנזי ומירניאן. ברוצ'יץ', אדניי וקוג'ו כבר נמצאים בארץ

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בבני סכנין מצפים שמיד לאחר פגרת הנבחרת כל הזרים שטרם חזרו לארץ מאז פרוץ המלחמה לפני כמעט חודש ימים, יחזרו לארץ כדי להתחיל להתכונן לפתיחת הליגה בסוף השבוע הבא.

אחד הזרים, מייקום דייויד, כבר הודיע שינחת בארץ ביום שני הקרוב. אותם הדברים אמורים לקרות עם איברהימה דראמה. ארתור מריניאן האלבני אמור גם הוא לחזור ממשחקי נבחרתו. הזרים שנמצאים בארץ הם קרלו ברוצ'יץ' ג'יימס אדניי ומתיו קוג’ו, שכבר קיבל אישור לצאת לחופשת מולדת, אבל בסופו של דבר נשאר בגלל חששו שיהיה לו קשה לחזור לאימונים בשל המצב הביטחוני.

הקשר המדגסקרי, יוהאן אנזי נמצא גם הוא עם הנבחרת וצפוי לחזור לארץ. בסכנין מודעים לכך שאת הכרטיס לפלייאוף כבר לא ניתן יהיה לקחת והמטרה תהיה להשיג את המקום הראשון בפלייאוף התחתון, כאשר תוך כדי תנועה המאמן יוסי אבוקסיס יסמן בפנקסו את מי הוא רוצה בסגל לקראת העונה הבאה, מה שיחייב את השחקנים לתת תפוקה מקסימלית עד סיום העונה. מחר (שישי) הקבוצה אמורה לשחק משחק אימון מול הפועל רעננה במגרשה של האחרונה.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

מצב הממ”דים

עיריית סכנין ממשיכה בהכנות לקראת הצבת שלושה ממ"דים בדוחא על מנת שהפקע"ר יאשר את קיום משחקי הבית באצטדיון המקומי . במחזור הקרוב אחרי פגרת הנבחרת, הקבוצה מהמגזר בכל מקרה יוצאת למשחק חוץ מול הפועל ק"ש ולאחר מכן היא תארח לדרבי של המגזר את בני ריינה.

