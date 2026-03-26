יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

התכנית של מכבי: אימונים מלאים החל מיום שני

הצהובים רוצים לפתוח את ההכנות להפועל חיפה עם דיילה והזרים בתחילת השבוע, כאשר הם אמורים לעשות את דרכם ארצה בראשון. קנת' דוקן לא צפוי לחזור

|
האימון של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
האימון של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב רוצה לחדש את אימוניה בסגל מלא ככל האפשר ביום שני הקרוב, זו התכנית עליה מדברים בקריית שלום, כאשר על פי התכנית, המאמן, רוני דיילה, עוזרו, קני מילר, והשחקנים הזרים ישובו לישראל במהלך יום ראשון, וזאת לראשונה מאז עזבו את הארץ עם פרוץ המלחמה מול איראן. 

קנת' דוקן, עוזרו הנורבגי של דיילה, לא אמור לשוב לארץ. כזכור, הוא אף לא היה עם דיילה ומילר בקפריסין כאשר הם התכנסו ביחד עם חמשת השחקנים שלא היו בארץ - טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור, הליו וארלה ואמיר סהיטי. במכבי ת"א מקווים שאכן התכנית שלהם תצא לפועל וכולם יחזרו, אך המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, אמר בישיבת המנהלת לגבי חידוש הליגה כי "אנחנו יודעים שיש זרים שלא יחזרו״, ואין ספק שקצב הירי מאיראן לכיוון המרכז הוא בעיה שאיתה אין לצהובים איך להתמודד וזה עלול לייצר מכשול בהחזרתם.

כידוע, מכבי ת"א מתאמנת ללא שחקני הנבחרת שישחקו הערב נגד גיאורגיה במשחק ידידות בינלאומי. מדובר ברוי רביבו, דור פרץ ואיתמר נוי, כאשר בנבחרת הצעירה שתשחק נגד בוסניה ביום שלישי הקרוב, נמצאים אופק מליקה, נועם בן הרוש וסייד אבו פרחי. גם בנבחרת הנוער של אופיר חיים יש נציגים צהובים, עילאי בן סימון, שנמנה על הסגל הבוגר בחלקים רחבים של העונה, וגם יהונתן קוצר שהיה חלק מהאימונים תחת אבי ריקן בזמן המלחמה. 

רוני דיילה. צפוי לשוב לארץ (רדאד גרוני דיילה. צפוי לשוב לארץ (רדאד ג'בארה)

מי שחזר לאימוני הקבוצה בזמן העצירה הכפויה של הליגה הוא רז שלמה. הבלם לא היה כשיר כדי לשחק במשחקי האימון נגד הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה, אך הגביר קצב בימים האחרונים ואמור להיות מוכן לחידוש המשחקים. מכבי ת״א תפגוש את הפועל חיפה ביום ראשון (5.4), שבוע לאחר מכן תארח את הפועל באר שבע ובחלוף שלושה ימים תשחק בחצי גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */