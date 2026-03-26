התכנית של מכבי: אימונים מלאים החל מיום שני

מכבי תל אביב רוצה לחדש את אימוניה בסגל מלא ככל האפשר ביום שני הקרוב, זו התכנית עליה מדברים בקריית שלום, כאשר על פי התכנית, המאמן, רוני דיילה, עוזרו, קני מילר, והשחקנים הזרים ישובו לישראל במהלך יום ראשון, וזאת לראשונה מאז עזבו את הארץ עם פרוץ המלחמה מול איראן.

קנת' דוקן, עוזרו הנורבגי של דיילה, לא אמור לשוב לארץ. כזכור, הוא אף לא היה עם דיילה ומילר בקפריסין כאשר הם התכנסו ביחד עם חמשת השחקנים שלא היו בארץ - טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור, הליו וארלה ואמיר סהיטי. במכבי ת"א מקווים שאכן התכנית שלהם תצא לפועל וכולם יחזרו, אך המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, אמר בישיבת המנהלת לגבי חידוש הליגה כי "אנחנו יודעים שיש זרים שלא יחזרו״, ואין ספק שקצב הירי מאיראן לכיוון המרכז הוא בעיה שאיתה אין לצהובים איך להתמודד וזה עלול לייצר מכשול בהחזרתם.

כידוע, מכבי ת"א מתאמנת ללא שחקני הנבחרת שישחקו הערב נגד גיאורגיה במשחק ידידות בינלאומי. מדובר ברוי רביבו, דור פרץ ואיתמר נוי, כאשר בנבחרת הצעירה שתשחק נגד בוסניה ביום שלישי הקרוב, נמצאים אופק מליקה, נועם בן הרוש וסייד אבו פרחי. גם בנבחרת הנוער של אופיר חיים יש נציגים צהובים, עילאי בן סימון, שנמנה על הסגל הבוגר בחלקים רחבים של העונה, וגם יהונתן קוצר שהיה חלק מהאימונים תחת אבי ריקן בזמן המלחמה.

רוני דיילה. צפוי לשוב לארץ (רדאד ג'בארה)

מי שחזר לאימוני הקבוצה בזמן העצירה הכפויה של הליגה הוא רז שלמה. הבלם לא היה כשיר כדי לשחק במשחקי האימון נגד הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה, אך הגביר קצב בימים האחרונים ואמור להיות מוכן לחידוש המשחקים. מכבי ת״א תפגוש את הפועל חיפה ביום ראשון (5.4), שבוע לאחר מכן תארח את הפועל באר שבע ובחלוף שלושה ימים תשחק בחצי גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה.