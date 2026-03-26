יום חמישי, 26.03.2026 שעה 09:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

לקראת הכרעה? ועדת ליגות א'-ג' תתכנס ב-31.3

לא פחות מ-188 קבוצות ממתינות להחלטה שיכולה לקבוע את גורל עונת המשחקים 2025/26. לאחר קביעת ההמלצות, הנהלת ההתאחדות תצטרך לאשר הדברים סופית

ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

ביום שלישי הקרוב תתכנס ועדת ליגות א'-ג', במטרה לדון במתווה החזרה האפשרי ולסיים עמו את עונת 2025/26 כסדרה בכל הקשור לליגות הנמוכות בכדורגל. באם לא תתאפשר חזרה של ממש, הרי שהוועדה תצטרך להחליט כיצד העונה הזו מגיעה לסיומה בדרך הספורטיבית ביותר, כולל מחשבה על עולה אחת בלבד מכל ליגה לצד הקפאת יורדות, לפחות מליגה א'.

ועדת ליגות א'-ג' תתכנס בפגישת זום (לא פיזית), זאת בשעה 14:00. בתום הוועדה יוצגו ההמלצות שיגיעו כימים ספורים לאחר מכן לשלוחן הנהלת ההתאחדות, שתצטרך לאשר אותן ולקבוע גורל הליגות הנמוכות. הפגישה, כך נכתב בהזמנה, מיועדת לחברי ועדה, לחברי הנהלת ההתאחדות וכמובן לבעלי תפקיד רלוונטיים בלבד.

רק לפני יומיים פורסם ב-ONE כי למרבית קבוצות ליגה א' אין מרחב מוגן תקני, כזה היכול להכיל כ-50 איש. ישנם מגרשים בהם ממ"ד או מיגונית קטנה, אך בהתאם להנחיות פיקוד העורף והוראות ההתאחדות לכדורגל במצב כזה אי אפשר לקיים משחקי כדורגל, בוודאי לנוכח העובדה כי מבצע 'שאגת הארי' והלחימה מול החיזבאללה בצפון אינם נראים לקראת סיום קרוב.

כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)

“אין תוכנית”

בהתכנסות הראשונה של ועדת ליגות א'-ג' הוצג לו המתווה המיועד לחזרת הליגות ובאם לא יוכלו לחזור, הרי שתצטרך ההתאחדות לכדורגל להחליט מה עושים. מי שמתח ביקורת באותה עת היה יניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות ומי שמקושר להפועל רמת ישראל, לה קבוצת בוגרים ומחלקת נוער ענפה, כשאמר "בישיבה הראו שאין תוכנית ומסתמכים על התקנון".

