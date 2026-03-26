לקראת הכרעה? ועדת ליגות א'-ג' תתכנס ב-31.3

ביום שלישי הקרוב תתכנס ועדת ליגות א'-ג', במטרה לדון במתווה החזרה האפשרי ולסיים עמו את עונת 2025/26 כסדרה בכל הקשור לליגות הנמוכות בכדורגל. באם לא תתאפשר חזרה של ממש, הרי שהוועדה תצטרך להחליט כיצד העונה הזו מגיעה לסיומה בדרך הספורטיבית ביותר, כולל מחשבה על עולה אחת בלבד מכל ליגה לצד הקפאת יורדות, לפחות מליגה א'.

ועדת ליגות א'-ג' תתכנס בפגישת זום (לא פיזית), זאת בשעה 14:00. בתום הוועדה יוצגו ההמלצות שיגיעו כימים ספורים לאחר מכן לשלוחן הנהלת ההתאחדות, שתצטרך לאשר אותן ולקבוע גורל הליגות הנמוכות. הפגישה, כך נכתב בהזמנה, מיועדת לחברי ועדה, לחברי הנהלת ההתאחדות וכמובן לבעלי תפקיד רלוונטיים בלבד.

רק לפני יומיים פורסם ב-ONE כי למרבית קבוצות ליגה א' אין מרחב מוגן תקני, כזה היכול להכיל כ-50 איש. ישנם מגרשים בהם ממ"ד או מיגונית קטנה, אך בהתאם להנחיות פיקוד העורף והוראות ההתאחדות לכדורגל במצב כזה אי אפשר לקיים משחקי כדורגל, בוודאי לנוכח העובדה כי מבצע 'שאגת הארי' והלחימה מול החיזבאללה בצפון אינם נראים לקראת סיום קרוב.

“אין תוכנית”

בהתכנסות הראשונה של ועדת ליגות א'-ג' הוצג לו המתווה המיועד לחזרת הליגות ובאם לא יוכלו לחזור, הרי שתצטרך ההתאחדות לכדורגל להחליט מה עושים. מי שמתח ביקורת באותה עת היה יניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות ומי שמקושר להפועל רמת ישראל, לה קבוצת בוגרים ומחלקת נוער ענפה, כשאמר "בישיבה הראו שאין תוכנית ומסתמכים על התקנון".