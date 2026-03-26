רסיס גרם נזק למגרש החדש בקריית ביאליק

העיר קריית ביאליק מוצאת את עצמה שוב במציאות ביטחונית מורכבת ומאתגרת, כפי שחוותה בימי ההסלמה של מבצע חץ הצפון בחודשים אוקטובר ונובמבר 2024. לא פחות מ-209 התרעות ואזעקות נשמעו ברחבי העיר בחודש האחרון.

אתמול (רביעי) נפל רסיס במתחם המגרשים החדש בעיר, שנבנה בשנים האחרונות ועתיד להיפתח זמן קצר לאחר סיום המלחמה. הרסיס נפל במגרש הסינתטי וגרם לנזק קל, אך לדברי מחזיקת תיק הספורט, חברת המועצה, ליאת בוגנים, מדובר בנזק בר תיקון, שלא אמור לעכב את פתיחת המגרשים.

מתחם המגרשים החדש ימנה אצטדיון עם 500 מקומות ישיבה עם משטח סינתטי מאושר UEFA, בנוסף למגרש אימונים סינתטי לרשות קבוצות העיר. בקריית ביאליק פעילות ענפה של כדורגל, מחלקת הנוער של מכבי צור שלום מונה 14 קבוצות ליגה ועוד פעילות בבית הספר לכדורגל. בנוסף, קיימת קבוצת כדורגל הפועלת בשיתוף מכבי קריית אתא, המשחקת בליגה א'.

חבלנים במגרש בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)

בצור שלום מתרגשים לקראת המעבר

במכבי צור שלום לוטשים עיניים לעבר המעבר מהמגרש המיושן בשכונה למתחם המגרשים החדשים, מה שיוכל לעזור לקדם באופן משמעותי את רמת המחלקה. על כך בהרחבה, בראיון שקיימנו עם דני אסולין - המנהל המקצועי של החטיבה הבוגרת במועדון.

נפילת הרסיס בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)

בקריית ביאליק עמלים גם בימים אלה על ארגון ליגת ראש העיר - מיזם שהפך למסורת רבת שנים, במהלכה מארחת העיר בחודשי הקיץ טורנירי קט רגל למגוון גילאים ולשני המינים, בהשתתפותם של מאות רבות של שחקנים ושחקניות מכל רחבי הצפון.