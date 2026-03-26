יום חמישי, 26.03.2026 שעה 09:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

רסיס גרם נזק למגרש החדש בקריית ביאליק

חלק של טיל פגע אתמול במתחם המגרשים החדש, שצפוי בתקופה הקרובה להיפתח ולשמש את קבוצות מועדוני הכדורגל בעיר. גרם לנזק קל ולא אמור לעכב את הלו"ז

רסיס בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)
רסיס בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)

העיר קריית ביאליק מוצאת את עצמה שוב במציאות ביטחונית מורכבת ומאתגרת, כפי שחוותה בימי ההסלמה של מבצע חץ הצפון בחודשים אוקטובר ונובמבר 2024. לא פחות מ-209 התרעות ואזעקות נשמעו ברחבי העיר בחודש האחרון.

אתמול (רביעי) נפל רסיס במתחם המגרשים החדש בעיר, שנבנה בשנים האחרונות ועתיד להיפתח זמן קצר לאחר סיום המלחמה. הרסיס נפל במגרש הסינתטי וגרם לנזק קל, אך לדברי מחזיקת תיק הספורט, חברת המועצה, ליאת בוגנים, מדובר בנזק בר תיקון, שלא אמור לעכב את פתיחת המגרשים. 

מתחם המגרשים החדש ימנה אצטדיון עם 500 מקומות ישיבה עם משטח סינתטי מאושר UEFA, בנוסף למגרש אימונים סינתטי לרשות קבוצות העיר. בקריית ביאליק פעילות ענפה של כדורגל, מחלקת הנוער של מכבי צור שלום מונה 14 קבוצות ליגה ועוד פעילות בבית הספר לכדורגל. בנוסף, קיימת קבוצת כדורגל הפועלת בשיתוף מכבי קריית אתא, המשחקת בליגה א'.

חבלנים במגרש בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)חבלנים במגרש בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)

בצור שלום מתרגשים לקראת המעבר

במכבי צור שלום לוטשים עיניים לעבר המעבר מהמגרש המיושן בשכונה למתחם המגרשים החדשים, מה שיוכל לעזור לקדם באופן משמעותי את רמת המחלקה. על כך בהרחבה, בראיון שקיימנו עם דני אסולין - המנהל המקצועי של החטיבה הבוגרת במועדון.

נפילת הרסיס בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)נפילת הרסיס בקריית ביאליק (דוברות עיריית קריית ביאליק)

בקריית ביאליק עמלים גם בימים אלה על ארגון ליגת ראש העיר - מיזם שהפך למסורת רבת שנים, במהלכה מארחת העיר בחודשי הקיץ טורנירי קט רגל למגוון גילאים ולשני המינים, בהשתתפותם של מאות רבות של שחקנים ושחקניות מכל רחבי הצפון.

