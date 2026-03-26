"יוקיץ' ומארי עם מספרים שרואים במשחק וידאו"

לילה אדיר בדנבר סיפק מספרים חריגים גם בקנה מידה של ה-NBA, כשניקולה יוקיץ’ וג’מאל מארי רשמו הישגים נדירים במיוחד בניצחון 135:142 על דאלאס. “מספרים של משחק וידאו", נכתב בטוויטר של ‘ספורטסנטר’ (‘ESPN’).

יוקיץ’ רשם ערב ענק עם 23 נקודות, 21 ריבאונדים ו-19 אסיסטים - מרחק אסיסט אחד בלבד מטריפל-דאבל “20-20-20” נדיר במיוחד.

יוקיץ’ גם הגיע לציון דרך משמעותי כשחצה את רף 6,000 האסיסטים בקריירה, והמשיך לבסס את מעמדו כאחד הסנטרים המוסרים הגדולים בתולדות המשחק. הנתונים שלו מציבים אותו שוב בשורה אחת עם משחקי השיא החריגים ביותר בליגה, במיוחד לאור השילוב בין ריבאונד, ניהול משחק ויעילות התקפית.

המופע של מארי

מארי מצידו סיפק את אחד המשחקים הגדולים בקריירה עם 53 נקודות - שיא עונתי ורק שתי נקודות משיא הקריירה שלו. הוא עשה זאת באחוזים אדירים (19 מ-28 מהשדה, 9 מ-14 לשלוש), כולל מחצית ראשונה מפלצתית של 33 נקודות ורצף אישי של 14 נקודות.

גם ברמה הקבוצתית המספרים בלטו: דנבר קלעה 142 נקודות ב-56% מהשדה ו-50% מחוץ לקשת, תוך שהיא מחלקת 36 אסיסטים – נתון שממחיש את שטף המשחק ההתקפי. מנגד, דאלאס ספגה הפסד חמישי ברציפות והמשיכה רצף שלילי חריג עם 24 הפסדים ב-28 משחקים.