יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:31
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7911-845472דטרויט פיסטונס
68%7670-825572בוסטון סלטיקס
66%7960-842473ניו יורק ניקס
60%8403-864873קליבלנד קאבלירס
56%8522-864373אטלנטה הוקס
55%8247-832873טורונטו ראפטורס
54%8585-854474פילדלפיה 76'
53%8049-811270אורלנדו מג'יק
53%8130-851673שארלוט הורנטס
49%8707-882374מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8779-850873שיקגו בולס
25%8439-780873ברוקלין נטס
24%8737-800871וושינגטון וויזארדס
23%8875-820073אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7875-855673אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8717-902675דנבר נאגטס
62%7971-827572יוסטון רוקטס
59%8500-852174לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
51%8010-813472לוס אנג'לס קליפרס
50%8478-853474גולדן סטייט ווריורס
49%8656-858374פורטלנד בלייזרס
35%8467-821271ניו אורלינס פליקנס
34%8618-831473דאלאס מאבריקס
30%8761-840073ממפיס גריזליס
29%9137-862373יוטה ג'אז
27%8829-810873סקרמנטו קינגס

"יוקיץ' ומארי עם מספרים שרואים במשחק וידאו"

בארה"ב התלהבו מההצגה ב-135:142 של דנבר על דאלאס: הג'וקר הגיע ל-6,000 אסיסטים והיה רחוק אחד מטריפל דאבל של 20-20-20. וגם: 53 הנקודות של מארי

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
לילה אדיר בדנבר סיפק מספרים חריגים גם בקנה מידה של ה-NBA, כשניקולה יוקיץ’ וג’מאל מארי רשמו הישגים נדירים במיוחד בניצחון 135:142 על דאלאס. “מספרים של משחק וידאו", נכתב בטוויטר של ‘ספורטסנטר’ (‘ESPN’).

יוקיץ’ רשם ערב ענק עם 23 נקודות, 21 ריבאונדים ו-19 אסיסטים - מרחק אסיסט אחד בלבד מטריפל-דאבל “20-20-20” נדיר במיוחד.

יוקיץ’ גם הגיע לציון דרך משמעותי כשחצה את רף 6,000 האסיסטים בקריירה, והמשיך לבסס את מעמדו כאחד הסנטרים המוסרים הגדולים בתולדות המשחק. הנתונים שלו מציבים אותו שוב בשורה אחת עם משחקי השיא החריגים ביותר בליגה, במיוחד לאור השילוב בין ריבאונד, ניהול משחק ויעילות התקפית.

המופע של מארי

מארי מצידו סיפק את אחד המשחקים הגדולים בקריירה עם 53 נקודות - שיא עונתי ורק שתי נקודות משיא הקריירה שלו. הוא עשה זאת באחוזים אדירים (19 מ-28 מהשדה, 9 מ-14 לשלוש), כולל מחצית ראשונה מפלצתית של 33 נקודות ורצף אישי של 14 נקודות.

גג'מאל מארי (רויטרס)

גם ברמה הקבוצתית המספרים בלטו: דנבר קלעה 142 נקודות ב-56% מהשדה ו-50% מחוץ לקשת, תוך שהיא מחלקת 36 אסיסטים – נתון שממחיש את שטף המשחק ההתקפי. מנגד, דאלאס ספגה הפסד חמישי ברציפות והמשיכה רצף שלילי חריג עם 24 הפסדים ב-28 משחקים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
