היחס ב-Winner לניצחון של ישראל על גיאורגיה

אחרי הרבה זמן בלי ליגת העל, לפחות נבחרת ישראל חוזרת לפעילות היום (חמישי, 19:00) כשהיא מתארחת אצל גיאורגיה למשחק ידידות. בנוסף, ברזיל פוגשת את צרפת. בחצי גמר פלייאוף המונדיאל, אוקראינה מארחת את שבדיה ואיטליה את צפון אירלנד. בכדורסל, מכבי תל אביב פוגשת את דובאי.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

גיאורגיה – ישראל

החניכים של רן בן שמעון חוזרים לפעילות נגד הגיאורגים שכמובן הפייבוריטים בביתם עם יחס של פי 1.70 לניצחון. ניצחון של הנבחרת שלנו מקבל יחס של פי 3.05 ותיקו שווה ליחס של פי 3.00.

ברזיל – צרפת

אמנם זה ידידות, אבל איזה משחק ענק יש לנו בבוסטון, בין שתיים מהפייבוריטיות להניף את גביע העולם הקיץ. על פי המומחים, הפייבוריטים הם הטריקולור שמקבלים יחס של פי 2.00. ניצחון של הסלסאו שווה ליחס של פי 2.45 ותיקו מקבל יחס של פי 2.95.

קיליאן אמבפה מברך את ויניסיוס. היום הם יריבים (רויטרס)

אוקראינה – שבדיה

כאן כבר מדובר על חריצת גורלות בשאלה למי תישאר הסיכוי להגיע למונדיאל. היחס של המארחת עומד על פי 2.85 בלבד כשהפייבוריטית על פי המומחים היא האורחת, עם יחס של פי 2.15. שוויון ב-90 דקות מקבל יחס של פי 2.85.

איטליה – צפון אירלנד

הנבחרת מארץ המגף לא הגיעה למונדיאל מאז 2014, והיא לא יכולה להרשות לעצמה ליפול שוב. על פי המומחים היא גם הפייבוריטית המובהקת הערב, עם יחס של פי 1.20 לניצחון. ניצחון של הנבחרת מבריטניה מקבל יחס של פי 8.20 והליכה להארכה שווה ליחס של פי 4.40.

מכבי תל אביב – דובאי

אחרי כל הכדורגל, יש לנו גם היום כדורסל, וכזה מעניין, כשהצהובים משחקים ביורוליג. על פי המומחים, החבורה של עודד קטש היא הפייבוריטית עם יחס של פי 1.80 לניצחון ב-2 נקודות ומעלה, כשהיחס של ניצחון של האורחת או של המארחת בנקודה שווה גם הוא לפי 1.80.