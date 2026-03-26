העונה של ברוקלין נטס כבר הפכה לגארבג’ טיים, כשהיא לא תהיה העונה בפליי אין ועדיין, אותנו מעניין מה עושה בן שרף, שהלילה (בין רביעי לחמישי) רשם משחק טוב נוסף עם 14 נקודות בהפסד 109:106 לגולדן סטייט ווריורס, כשמה שבלטה במיוחד היא היכולת שלו בקלאץ’ שכללה דאנק אדיר על דריימונד גרין.

בשידור של הוורורס התלהבו במיוחד מהרכז הישראלי: “בן שרף! איזו סיומת! פוסטר שמתאים למעמד”. גם השדרים של המשחק לא נשארו אדישים: “תשמרו על הראש שלכם! בן שרף נכנס פנימה. הוא ממשיך להראות את היכולת שלו כשהוא נכנס לזון”.

גם ברשת החברתית ‘איקס’ (טוויטר לשעבר) הגיבו בהתלהבות למהלך: “פוסטר של בן שרף על דריימונד גרין, אלוהים אדירים”, “אף פעם לא חשבתי שאראה את דריימונד גרין מכוסה בגוף על ידי בן שרף”. לצרינו על אף שהדאנק של הרכז השווה את התוצאה, זה היה רק זמנית והווריורס ניצחו.