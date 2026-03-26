גאנדלמן ישחק עם קיבוע ביד בעקבות שבר

נבחרת ישראל תשחק הערב (חמישי, 19:00) בטביליסי במשחק ידידות מול נבחרת גאורגיה במטרה להשיג ניצחון ולרומם את מצב הרוח הלאומי בארץ. למרות חסרונו של כוכב הנבחרת, מנור סולומון, בגלל פציעה, המאמן רן בן שמעון יעלה עם הרכב חזק ומערך גמיש שיכול בכל רגע נתון לעבור מקו של ארבעה שחקני הגנה לקו של שלושה בלמים

ההרכב יכלול בחלק הקדמי את ענאן חלאילי בצד ימין, תאי בריבו כחלוץ מטרה ואוסקר גלוך בצד שמאל, כאשר בקישור ניתן יהיה לראות את גבי קניקובסקי שמצוי בכושר טוב, דור פרץ ואליאל פרץ. אלי דסה ישחק לסירוגין כמגן ימני בקו של ארבעה שחקנים וכבלם שלישי לצד ניקיטה סטויאנוב וסתיו למקין יפתח בהגנה, כאשר את החלק האחורי ישלים רוי רביבו.

בשער דניאל פרץ יפתח, כאשר מחליפו עומרי גלזר ישולב במהלך המשחק במידת הצורך. בספסל יש לבן שמעון לא מעט אפשרויות התקפיות, בראשם כוכב בית"ר ירושלים, ירדן שועה ועומרי גאנדלמן, שישחק עם קיבוע ביד בעקבות שבר. כפי שפורסם, ירין לוי, שהרגיש דקירה באזור המפשעה, בספק למשחק ויעבור מבחן כשירות. הקשר אמור היה לצאת מיד לאחר המשחק עם סטויאנוב למשחקה של הנבחרת הצעירה שתשחק מול בוסניה.

אימון נבחרת ישראל (חגי מיכאלי)

בלוריאן ודסה קיבלו צלחת

מצב הרוח בנבחרת טוב מאוד. שני המוזמנים החדשים איתי רוטמן וירדן כהן עלו כמנהג המסורת לשיר בעקבות הופעת הבכורה שלהם במדים הלאומים. אור בלוריאן קיבל צלחת על הופעת הבכורה שלו כמו גם אלי דסה, שקיבל צלחת על 75 הופעות בנבחרת.

ההרכב המשוער: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין, ניקטה סטויאנוב, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, ענאן חלאילי, תאי בריבו ואוסקר גלוך.