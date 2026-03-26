עם דאנק על גרין: 14 נקודות לשרף בהפסד הנטס

בן שרף יכול לסמן וי גדול על המשחק שלו הבוקר (חמישי) מול גולדן סטייט. ברוקלין אמנם הפסידה לבסוף 109:106, אבל הרכז יכול להיות מרוצה מהיכולת שלו, במיוחד בקלאץ’, אחרי שסיים עם 14 נקודות, שתיים מהן במהלך אדיר.

זה קרה 46 שניות לסיום, כשברוקלין הייתה בפיגור 106:104. שרף חדר והטביע על דריימונד גרין כדי להקפיץ את הספסל של הנטס. בהמשך שרף החטיא 8.7 שניות לסיום ובסוף גרין סגר עניין מקו העונשין עם שתי זריקות, וחטיפה של דיאנתוני מלטון חתמה את הניצחון של גולדן סטייט.

המספרים של שרף

שרף שפתח בחמישייה של ברוקלין, סיים עם 14 נקודות ב-5 מ-6 מהשדה, 2 מ-3 לשלוש ו-2 מ-4 מקו העונשין. הוא הוסיף גם שבעה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים ושתי חטיפות. זאיר וויליאמס הוביל את קלעי הנטס עם 19 נקודות, ג’יילן ווילסון סיים עם 15.

בגולדן סטייט נטולת סטף קרי, גאי סנטוס בלט עם 31 נקודות. ברנדין פודזיימסקי הוסיף 22, קריסטפס פורזינגיס 17, מלטון 14 לצד תשעה ריבאונדים, וגארי פייטון השני קלע 10 נקודות.