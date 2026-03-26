18 נקודות לאבדיה, 99:130 לפורטלנד על מילווקי

פורטלנד ודני אבדיה המשיכו הבוקר (חמישי) את התקופה הטובה שלהם. הטרייל בלייזרס רשמו את הניצחון החמישי שלהם בששת המשחקים האחרונים עם 99:130 על מילווקי אחרי פתיחה מוחצת כשהם מוליכים לכל אורך המשחק.

פורטלנד שרוצה לשפר מיקום במאבק על הפליי אין, הובילה 27:42 אחרי הראשון הראשון, וההפרש רק הלך וגדל עד למחצית, 49:71 לאבדיה וחבריו בהפסקה. גם בשני הרבעים האחרונים פורטלנד ניצחה והשאלה הייתה רק מה יהיה ההפרש בסיום.

אבדיה סיים עם 18 נקודות (4 מ-8 מהשדה, 1 מ-5 לשלוש, 9 מ-11 מקו העונשין), שבעה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים וחסימה ב-25 דקות. סקוט הנדרסון הוביל את קלעי פורטלנד עם 23 נקודות, ג’רמי גרנט הוסיף 18, דונובן קלינגן (15 ריבאונדים) ומתיס טייבול סיימו עם 14 כל אחד, וג’רו הולידיי (שמונה אסיסטים) קלע 13.

דני אבדיה (רויטרס)

36 נקודות לרולינס

למילווקי נטולת יאניס אנטטוקומפו לא היה יותר מדי מה למכור פרט לראיין רולינס, שקלע 36 נקודות ב-13 מ-26 מהשדה. אבל מעבר אליו לא היה יותר מדי על מה לספר: אוסמן דנג קלע 16 נקודות, טוריאן פרינס 13 וג’ריקו סימס 12, מה שכמובן לא שינה את התמונה.

בעקבות הניצחון, פורטלנד עברה את הקליפרס בדרך למקום השמיני במזרח כששתי הקבוצות עומדות על מאזן של 50%. לבלייזרס נותרו שמונה משחקים לסיום העונה הסדירה, הבא שבהם יהיה בשבת בבית מול דאלאס.