יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7911-845472דטרויט פיסטונס
68%7670-825572בוסטון סלטיקס
66%7960-842473ניו יורק ניקס
60%8403-864873קליבלנד קאבלירס
56%8522-864373אטלנטה הוקס
55%8247-832873טורונטו ראפטורס
54%8585-854474פילדלפיה 76'
53%8049-811270אורלנדו מג'יק
53%8130-851673שארלוט הורנטס
49%8707-882374מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8779-850873שיקגו בולס
25%8439-780873ברוקלין נטס
24%8737-800871וושינגטון וויזארדס
23%8875-820073אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7875-855673אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8717-902675דנבר נאגטס
62%7971-827572יוסטון רוקטס
59%8500-852174לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
51%8010-813472לוס אנג'לס קליפרס
50%8478-853474גולדן סטייט ווריורס
49%8656-858374פורטלנד בלייזרס
35%8467-821271ניו אורלינס פליקנס
34%8618-831473דאלאס מאבריקס
30%8761-840073ממפיס גריזליס
29%9137-862373יוטה ג'אז
27%8829-810873סקרמנטו קינגס

18 נקודות לאבדיה, 99:130 לפורטלנד על מילווקי

הבלייזרס דרסו עם רבע ראשון של 27:42 והכוכב הוסיף גם 7 אסיסטים, 4 ריבאונדים וחסימה ב-25 דקות. הנדרסון בלט עם 23 נקודות אצל המנצחים, 18 לגרנט

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד ודני אבדיה המשיכו הבוקר (חמישי) את התקופה הטובה שלהם. הטרייל בלייזרס רשמו את הניצחון החמישי שלהם בששת המשחקים האחרונים עם 99:130 על מילווקי אחרי פתיחה מוחצת כשהם מוליכים לכל אורך המשחק.

פורטלנד שרוצה לשפר מיקום במאבק על הפליי אין, הובילה 27:42 אחרי הראשון הראשון, וההפרש רק הלך וגדל עד למחצית, 49:71 לאבדיה וחבריו בהפסקה. גם בשני הרבעים האחרונים פורטלנד ניצחה והשאלה הייתה רק מה יהיה ההפרש בסיום.

אבדיה סיים עם 18 נקודות (4 מ-8 מהשדה, 1 מ-5 לשלוש, 9 מ-11 מקו העונשין), שבעה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים וחסימה ב-25 דקות. סקוט הנדרסון הוביל את קלעי פורטלנד עם 23 נקודות, ג’רמי גרנט הוסיף 18, דונובן קלינגן (15 ריבאונדים) ומתיס טייבול סיימו עם 14 כל אחד, וג’רו הולידיי (שמונה אסיסטים) קלע 13.

36 נקודות לרולינס

למילווקי נטולת יאניס אנטטוקומפו לא היה יותר מדי מה למכור פרט לראיין רולינס, שקלע 36 נקודות ב-13 מ-26 מהשדה. אבל מעבר אליו לא היה יותר מדי על מה לספר: אוסמן דנג קלע 16 נקודות, טוריאן פרינס 13 וג’ריקו סימס 12, מה שכמובן לא שינה את התמונה.

אחרי הניצחונות של פורטלנד ושל לוס אנג’לס קליפרס על טורונטו, הבלייזרס מפגרים בחצי משחק אחרי הקבוצה מעיר המלאכים. לבלייזרס נותרו שמונה משחקים לסיום העונה הסדירה, הבא שבהם יהיה בשבת בבית מול דאלאס.

/* LAST / NEXT ROUNDs */