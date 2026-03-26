יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7911-845472דטרויט פיסטונס
68%7670-825572בוסטון סלטיקס
66%7960-842473ניו יורק ניקס
60%8403-864873קליבלנד קאבלירס
56%8522-864373אטלנטה הוקס
55%8247-832873טורונטו ראפטורס
54%8585-854474פילדלפיה 76'
53%8049-811270אורלנדו מג'יק
53%8130-851673שארלוט הורנטס
49%8707-882374מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8779-850873שיקגו בולס
25%8439-780873ברוקלין נטס
24%8737-800871וושינגטון וויזארדס
23%8875-820073אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7875-855673אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8717-902675דנבר נאגטס
62%7971-827572יוסטון רוקטס
59%8500-852174לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
51%8010-813472לוס אנג'לס קליפרס
50%8478-853474גולדן סטייט ווריורס
49%8656-858374פורטלנד בלייזרס
35%8467-821271ניו אורלינס פליקנס
34%8618-831473דאלאס מאבריקס
30%8761-840073ממפיס גריזליס
29%9137-862373יוטה ג'אז
27%8829-810873סקרמנטו קינגס

בוסטון עצרה את הת'אנדר, טריפל דאבל ליוקיץ'

האלופה הפסידה 119:109 אחרי 12 ניצחונות ברציפות, 31 נקודות לג'יילן בראון, 53 למארי. מהפך משוגע למינסוטה בהארכה, 43 לדונצ'יץ' בניצחון הלייקרס

ג'ייסון טייטום (רויטרס)
ג'ייסון טייטום (רויטרס)

לילה עמוס עם לא מעט משחקים קיבלנו ב-NBA: בוסטון עצרה את אוקלהומה סיטי הלוהטת, דנבר גברה על דאלאס עם טריפל דאבל משוגע של ניקולה יוקיץ’ והצגה של ג’מאל מארי, מינסוטה עשתה מהפך מטורף מול יוסטון בהארכה, לוס אנג’לס לייקרס המשיכה ביכולת הנהדרת עם הצגה של לוקה דונצ’יץ’, דטרויט הפסידה לאטלנטה, סן אנטוניו דרסה את ממפיס, פילדלפיה התפוצצה, מיאמי התאוששה וגם וושינגטון סוף סוף חזרה לנצח.

בוסטון - אוקלהומה סיטי 109:119

הסלטיקס עצרה את רצף 12 הניצחונות של הת’אנדר לאחר קאמבק מרשים, כשג’יילן בראון הוביל עם 31 נקודות, כולל רבע שלישי אדיר שבו קלע 14. ג’ייסון טייטום התאושש ממשחקים פחות טובים עם 19 נקודות, 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, בעוד דריק ווייט סגר עניין בדקות הסיום. שיי גילג’ס-אלכסנדר בלט מנגד עם 33 נקודות ושמונה אסיסטים, אך הת’אנדר סבלו מחולשה מחוץ לקשת ונכנעו לריצת 15:29 של הסלטיקס שהפכה את המשחק.

דנבר – דאלאס 135:142

מארי סיפק מופע מהסרטים עם 53 נקודות ב-19 מ-28 מהשדה, 9 מ-14 לשלוש ו-6 מ-6 מקו העונשין, וניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל מפלצתי של 23 נקודות, 21 ריבאונדים ו-19 אסיסטים. פייטון ווטסון הוסיף 21 נקודות לנאגטס. קופר פלאג קלע 26 נקודות אצל דאלאס, שקיבלה 22 מנאג’י מרשל ו-19 מפי.ג’יי וושינגטון, שקלט 15 ריבאונדים.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

מינסוטה – יוסטון 108:110 (אחרי הארכה)

דרמה גדולה הסתיימה בניצחון של הטימברוולבס, שחזרו מפיגור 13 נקודות בהארכה עם ריצת 0:15 בדרך למהפך מטורף. ג’וליוס רנדל, שקלע את כל 24 הנקודות שלו אחרי ההפסקה, הכריע עם סל ניצחון 8.8 שניות לסיום. מנגד, יוסטון כבר נראתה בדרך לניצחון אחרי ריצות מרשימות של קווין דוראנט ואלפרן שנגון (30 נקודות כל אחד), אך דוראנט החטיא זריקת עונשין קריטית בסיום. ג’יידן מקדניאלס הוסיף 25 נקודות למינסוטה, שניצחה למרות סגל חסר במיוחד והמשיכה להיאבק בצמרת המערב.

ג'וליוס רנדל ואלפרן שנגון (רויטרס)

אינדיאנה – לוס אנג’לס לייקרס 137:130

דונצ’יץ’ המשיך בכושר הפנטסטי עם 43 נקודות והוביל את הלייקרס לניצחון עשירי ב-11 משחקים. אוסטין ריבס הוסיף 25, לברון ג’יימס תרם 23 וג’קסון הייז רשם דאבל-דאבל של 21 ו-10 ריבאונדים. הלייקרס הובילו מהפתיחה ואף ברחו ליתרון של 29 נקודות, אך הפייסרס ניסו לחזור בדקות הסיום. פסקל סיאקם קלע 20 וג’יי האף הוסיף 18, בעוד אנדרו נמבהרד רשם 14 נקודות ו-19 אסיסטים, אך זה לא הספיק.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

דטרויט – אטלנטה 130:129 (אחרי הארכה)

הפיסטונס נעצרו אחרי ארבעה ניצחונות רצופים. הם אמנם התגברו על מחצית ראשונה פחות טובה עם 25:40 ברבע השלישי, אבל בסופו של דבר סי.ג’יי מקולום וג’יילן ג’ונסון (12 אסיסטים) הובילו את ההוקס לניצחון עם 27 נקודות כל אחד. דייסון דניאלה הוסיף 16 נקודות ו-13 ריבאונדים למנצחים. את דטרויט הוביל ג’יילן דורן עם 26 נקודות ו-14 ריבאונדים, טוביאס האריס קלע 22 נקודות, דניס ג’נקינס (10 אסיסטים) 19, אוסאר תומפסון 18 ודאנקן רובינסון 17.

ג'יילן ג'ונסון (רויטרס)

ממפיס – סן אנטוניו 123:98

הספרס המשיכו במומנטום עם ניצחון שביעי ברציפות, כשהם מפרקים את ממפיס מהפתיחה. ויקטור וומבניאמה הוביל עם 19 נקודות, 15 ריבאונדים ושבע חסימות, כשדווין ואסל הוסיף 19 משלו. הספרס שלטו בצבע (34:56 בנקודות) ובריבאונד (33:59) ולא השאירו סיכוי לגריזליס, שסופרים הפסד רביעי ברציפות ו-12 מתוך 13 משחקים. ג’י.ג’י ג’קסון קלע 20 למפסידה.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

פילדלפיה - שיקגו 137:157

הסיקסרס סיפקו הצגה התקפית אדירה, עם חזרה גדולה של ג’ואל אמביד שקלע 35 נקודות אחרי היעדרות, ופול ג’ורג’ שהוסיף 28 במשחקו הראשון מאז ההשעיה. אמביד שלט כבר מהפתיחה עם 23 נקודות במחצית הראשונה, בעוד ג’ורג’ התחמם עם 23 במחצית השנייה. ג’וש גידי הוביל את שיקגו עם 23, אך הבולס לא הצליחו להתמודד עם הקצב ההתקפי של הסיקסרס.

ג'ואל אמביד (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס – טורונטו 94:119

הקליפרס הביסו אחרי רבע ראשון של 22:36 במשחק שבו קוואי לנארד הוביל עם 27 נקודות. דריוס גרלאנד (24 נקודות) ובנדיקט מת’ורין (23) סייעו לו. לטורונטו לא הספיקו 18 נקודות של ברנדון אינגרם, סנדרו מאמוקלשווילי הוסיף 13 נקודות.

קוואי לנארד (רויטרס)

קליבלנד - מיאמי 120:103

ההיט עצרו רצף של חמישה הפסדים עם ניצחון קבוצתי מרשים, כששמונה שחקנים קלעו בדאבל פיגרס. נורמן פאוול הוביל עם 19 נקודות וטיילר הירו הוסיף 18, בעוד באם אדבאיו תרם 17 במהלך שסגר את המשחק ברבע האחרון. קליבלנד שקיבלה 28 נקודות מדונובן מיצ’ל (שגם הורחק), נעצרה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים ולא הצליחה לעצור את ההתקפה היעילה של ההיט.

יוטה - וושינגטון 133:110

הוויזארדס עצרו רצף של 16 הפסדים עם ניצחון משכנע, כשג’וליאן ריס בלט עם 26 נקודות ו-17 ריבאונדים, ו-וויל ריילי הוסיף דאבל-דאבל של 19 ו-10. וושינגטון שלטה לכל אורך המשחק ואף הובילה ב-37 הפרש, לפני ריצה מאוחרת של יוטה שצימקה. קודי וויליאמס קלע 24 לג’אז, שסופרים 15 הפסדים ב-18 משחקים.

