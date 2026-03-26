בוסטון עצרה את הת'אנדר, טריפל דאבל ליוקיץ'

לילה עמוס עם לא מעט משחקים קיבלנו ב-NBA: בוסטון עצרה את אוקלהומה סיטי הלוהטת, דנבר גברה על דאלאס עם טריפל דאבל משוגע של ניקולה יוקיץ’ והצגה של ג’מאל מארי, מינסוטה עשתה מהפך מטורף מול יוסטון בהארכה, לוס אנג’לס לייקרס המשיכה ביכולת הנהדרת עם הצגה של לוקה דונצ’יץ’, דטרויט הפסידה לאטלנטה, סן אנטוניו דרסה את ממפיס, פילדלפיה התפוצצה, מיאמי התאוששה וגם וושינגטון סוף סוף חזרה לנצח.

בוסטון - אוקלהומה סיטי 109:119

הסלטיקס עצרה את רצף 12 הניצחונות של הת’אנדר לאחר קאמבק מרשים, כשג’יילן בראון הוביל עם 31 נקודות, כולל רבע שלישי אדיר שבו קלע 14. ג’ייסון טייטום התאושש ממשחקים פחות טובים עם 19 נקודות, 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, בעוד דריק ווייט סגר עניין בדקות הסיום. שיי גילג’ס-אלכסנדר בלט מנגד עם 33 נקודות ושמונה אסיסטים, אך הת’אנדר סבלו מחולשה מחוץ לקשת ונכנעו לריצת 15:29 של הסלטיקס שהפכה את המשחק.

דנבר – דאלאס 135:142

מארי סיפק מופע מהסרטים עם 53 נקודות ב-19 מ-28 מהשדה, 9 מ-14 לשלוש ו-6 מ-6 מקו העונשין, וניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל מפלצתי של 23 נקודות, 21 ריבאונדים ו-19 אסיסטים. פייטון ווטסון הוסיף 21 נקודות לנאגטס. קופר פלאג קלע 26 נקודות אצל דאלאס, שקיבלה 22 מנאג’י מרשל ו-19 מפי.ג’יי וושינגטון, שקלט 15 ריבאונדים.

מינסוטה – יוסטון 108:110 (אחרי הארכה)

דרמה גדולה הסתיימה בניצחון של הטימברוולבס, שחזרו מפיגור 13 נקודות בהארכה עם ריצת 0:15 בדרך למהפך מטורף. ג’וליוס רנדל, שקלע את כל 24 הנקודות שלו אחרי ההפסקה, הכריע עם סל ניצחון 8.8 שניות לסיום. מנגד, יוסטון כבר נראתה בדרך לניצחון אחרי ריצות מרשימות של קווין דוראנט ואלפרן שנגון (30 נקודות כל אחד), אך דוראנט החטיא זריקת עונשין קריטית בסיום. ג’יידן מקדניאלס הוסיף 25 נקודות למינסוטה, שניצחה למרות סגל חסר במיוחד והמשיכה להיאבק בצמרת המערב.

אינדיאנה – לוס אנג’לס לייקרס 137:130

דונצ’יץ’ המשיך בכושר הפנטסטי עם 43 נקודות והוביל את הלייקרס לניצחון עשירי ב-11 משחקים. אוסטין ריבס הוסיף 25, לברון ג’יימס תרם 23 וג’קסון הייז רשם דאבל-דאבל של 21 ו-10 ריבאונדים. הלייקרס הובילו מהפתיחה ואף ברחו ליתרון של 29 נקודות, אך הפייסרס ניסו לחזור בדקות הסיום. פסקל סיאקם קלע 20 וג’יי האף הוסיף 18, בעוד אנדרו נמבהרד רשם 14 נקודות ו-19 אסיסטים, אך זה לא הספיק.

דטרויט – אטלנטה 130:129 (אחרי הארכה)

הפיסטונס נעצרו אחרי ארבעה ניצחונות רצופים. הם אמנם התגברו על מחצית ראשונה פחות טובה עם 25:40 ברבע השלישי, אבל בסופו של דבר סי.ג’יי מקולום וג’יילן ג’ונסון (12 אסיסטים) הובילו את ההוקס לניצחון עם 27 נקודות כל אחד. דייסון דניאלה הוסיף 16 נקודות ו-13 ריבאונדים למנצחים. את דטרויט הוביל ג’יילן דורן עם 26 נקודות ו-14 ריבאונדים, טוביאס האריס קלע 22 נקודות, דניס ג’נקינס (10 אסיסטים) 19, אוסאר תומפסון 18 ודאנקן רובינסון 17.

ממפיס – סן אנטוניו 123:98

הספרס המשיכו במומנטום עם ניצחון שביעי ברציפות, כשהם מפרקים את ממפיס מהפתיחה. ויקטור וומבניאמה הוביל עם 19 נקודות, 15 ריבאונדים ושבע חסימות, כשדווין ואסל הוסיף 19 משלו. הספרס שלטו בצבע (34:56 בנקודות) ובריבאונד (33:59) ולא השאירו סיכוי לגריזליס, שסופרים הפסד רביעי ברציפות ו-12 מתוך 13 משחקים. ג’י.ג’י ג’קסון קלע 20 למפסידה.

פילדלפיה - שיקגו 137:157

הסיקסרס סיפקו הצגה התקפית אדירה, עם חזרה גדולה של ג’ואל אמביד שקלע 35 נקודות אחרי היעדרות, ופול ג’ורג’ שהוסיף 28 במשחקו הראשון מאז ההשעיה. אמביד שלט כבר מהפתיחה עם 23 נקודות במחצית הראשונה, בעוד ג’ורג’ התחמם עם 23 במחצית השנייה. ג’וש גידי הוביל את שיקגו עם 23, אך הבולס לא הצליחו להתמודד עם הקצב ההתקפי של הסיקסרס.

לוס אנג’לס קליפרס – טורונטו 94:119

הקליפרס הביסו אחרי רבע ראשון של 22:36 במשחק שבו קוואי לנארד הוביל עם 27 נקודות. דריוס גרלאנד (24 נקודות) ובנדיקט מת’ורין (23) סייעו לו. לטורונטו לא הספיקו 18 נקודות של ברנדון אינגרם, סנדרו מאמוקלשווילי הוסיף 13 נקודות.

קליבלנד - מיאמי 120:103

ההיט עצרו רצף של חמישה הפסדים עם ניצחון קבוצתי מרשים, כששמונה שחקנים קלעו בדאבל פיגרס. נורמן פאוול הוביל עם 19 נקודות וטיילר הירו הוסיף 18, בעוד באם אדבאיו תרם 17 במהלך שסגר את המשחק ברבע האחרון. קליבלנד שקיבלה 28 נקודות מדונובן מיצ’ל (שגם הורחק), נעצרה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים ולא הצליחה לעצור את ההתקפה היעילה של ההיט.

יוטה - וושינגטון 133:110

הוויזארדס עצרו רצף של 16 הפסדים עם ניצחון משכנע, כשג’וליאן ריס בלט עם 26 נקודות ו-17 ריבאונדים, ו-וויל ריילי הוסיף דאבל-דאבל של 19 ו-10. וושינגטון שלטה לכל אורך המשחק ואף הובילה ב-37 הפרש, לפני ריצה מאוחרת של יוטה שצימקה. קודי וויליאמס קלע 24 לג’אז, שסופרים 15 הפסדים ב-18 משחקים.