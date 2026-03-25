לא טוב למכבי ת"א: 100:108 לכוכב נגד בסקוניה

רגע לפני המפגש עם הפועל, הבאסקים נכנעו בהארכה בבית לסרבים, ששמרו על פער של 3 משחקים מהצהובים במקום שמוביל לפליי-אין. 31 של פורסט לא הספיקו

ג'ורדון נוורה (IMAGO)
היורוליג מגיעה לשלבים המכריעים של העונה וכל משחק מכריע מאוד, כאשר עבורנו אנחנו עוקבים גם אחר המצב של מכבי תל אביב והפועל תל אביב. אז היום (רביעי) שוחק מפגש אחד במסגרת המחזור ה-33 שנמשך, ובו הכוכב האדום בלגרד גברה 100:108 על בסקוניה בהארכה.

התוצאה היא לא טובה עבור מכבי תל אביב, שנותרה במרחק שלושה משחקים מהסרבים במאבק על הפליי-אין. הכוכב האדום עלתה למאזן של 19 ניצחונות ו-14 הפסדים, כאשר הצהובים של עודד קטש עם 16 ניצחונות ו-16 הפסדים, עם משחק חסר אחד, אותו דרבי שנדחה. הסיבה שזה מרחק של שלושה ולא שניים היא בגלל שבפנימיים הצהובים ניצחו בנקודה, אבל הכוכב בשבע.

בסקוניה רשמה הפסד שמיני ברציפות במפעל הטוב באירופה, וכל זאת כאשר המשחק הבא שלה יהיה כבר ביום שישי מול לא אחרת מאשר הפועל תל אביב. המפגש הזה יתקיים, כמו גם המפגש של האדומים נגד ריאל מדריד, בדלתיים סגורות, בעקבות החלטה של הקבוצה המאחרת עקב החשש מהמצב.

בחזרה למשחק. אז טרנט פורסט קלע 31 נקודות אצל בסקוניה בערב ענק, מה שכמובן לא הספיק עבור הבאסקים כדי לצאת עם ניצחון ולשבור את הרצף השלילי. בצד של המנצחת, צ’ימה מונקה הוביל עם 22 נקודות וכיכב בהארכה, ג’ורדן נוורה המשיך בעונה הנהדרת שלו והוסיף 20 נק’, ג’ארד באטלר תרם 21.

