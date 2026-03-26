במכבי ת"א דרוכים: דובאי יכולה לעשות הרבה נזק

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:45) את דובאי במסגרת המחזור ה-34 של היורוליג כאשר במועדון רוצים להראות שהניצחון על פנרבחצ'ה לא היה מקרי. הצהובים מגיעים למחזור הערב כאשר לראשונה העונה הם יכולים לעלות למאזן חיובי, וכשמדובר בחלקו השני של שבוע המשחקים הכפול והלפני אחרון של הליגה הבכירה של אירופה. בסביבת הקבוצה מדברים על חשיבות ההגנה נגד קבוצה לה יש המון כח אש.

הדבר הבולט אצל הקבוצה מאיחוד האמירויות הוא הפורוורדים שלה – דווין בייקון, דזאנן מוסא וג'סטין אנדרסון, רק שהכישרון של דובאי לא מסתיים שם. יש לה עומק בגארדים עם אלכסה אברמוביץ' ומקינלי רייט ויש לה עומק גם בעמדה חמש עם פיליפ פטרושב, מפיונדו קבאנגלה וברונו קאבוקלו. "זו קבוצה שיכולה לעשות הרבה מאוד נזק", אמרו במכבי תל אביב. דובאי זו קבוצה עם הרבה מאוד שחקנים טובים ולא לשווא אצל הצהובים מדברים על לעצור את ההתקפה שלה.

דובאי ומכבי תל אביב מתחרות ישירות על הכניסה לפלייאין, כאשר בפעם הקודמת שהשתיים נפגשו, הצהובים ניצחו עם סל על הבאזר לאחר אסיסט של גבריאל ‘איפה’ לונדברג לאושיי בריסט. ניצחון צהוב הערב ימצב את שתי הקבוצות עם מספר ניצחונות זהה, כשקבוצתו של עודד קטש תחזיק ביתרון של שובר שוויון בראש בראש. "אנחנו ביישורת האחרונה וצריך להגביר את הקצב, לשחק כמו ששיחקנו במחצית הראשונה נגד פנרבחצ’ה ולהבין מה לא עשינו טוב בסוף המשחק כי כמו שהיו הרבה דברים נהדרים נגדם, היו גם דברים לא טובים, ודובאי יכולה להעניש".

עודד קטש (רועי כפיר)

הצהובים אומרים על יריבתם הערב כי היא "קבוצה ממושמעת", כזו שמחזיקה בשחקנים מנוסים שיכולים להעניש. למעשה, מאז המפגש הקודם בין השתיים הקבוצה מאיחוד האמירויות צירפה מהפועל תל אביב את ברונו קאבוקלו ובמועדון מדברים על לבצע התאמות לקראת המשחק. למרות הניצחון המרשים על אלופת אירופה המכהנת, במכבי תל אביב ממשיכים להסתכל על הדברים ממשחק למשחק ומסכמים: "בשלב הזה כל ניצחון הוא כמו אוויר לנשימה".