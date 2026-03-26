יום חמישי, 26.03.2026 שעה 09:57
כדורסל עולמי  >> יורוליג

במכבי ת"א דרוכים: דובאי יכולה לעשות הרבה נזק

אצל הצהובים מדגישים את חשיבות ההגנה לקראת המשחק ב-21:45 מול הקבוצה מהאמירויות, לה יש המון כוח אש: "בשלב הזה כל ניצחון הוא כמו אוויר לנשימה"

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:45) את דובאי במסגרת המחזור ה-34 של היורוליג כאשר במועדון רוצים להראות שהניצחון על פנרבחצ'ה לא היה מקרי. הצהובים מגיעים למחזור הערב כאשר לראשונה העונה הם יכולים לעלות למאזן חיובי, וכשמדובר בחלקו השני של שבוע המשחקים הכפול והלפני אחרון של הליגה הבכירה של אירופה. בסביבת הקבוצה מדברים על חשיבות ההגנה נגד קבוצה לה יש המון כח אש.  

הדבר הבולט אצל הקבוצה מאיחוד האמירויות הוא הפורוורדים שלה – דווין בייקון, דזאנן מוסא וג'סטין אנדרסון, רק שהכישרון של דובאי לא מסתיים שם. יש לה עומק בגארדים עם אלכסה אברמוביץ' ומקינלי רייט ויש לה עומק גם בעמדה חמש עם פיליפ פטרושב, מפיונדו קבאנגלה וברונו קאבוקלו. "זו קבוצה שיכולה לעשות הרבה מאוד נזק", אמרו במכבי תל אביב. דובאי זו קבוצה עם הרבה מאוד שחקנים טובים ולא לשווא אצל הצהובים מדברים על לעצור את ההתקפה שלה.

דובאי ומכבי תל אביב מתחרות ישירות על הכניסה לפלייאין, כאשר בפעם הקודמת שהשתיים נפגשו, הצהובים ניצחו עם סל על הבאזר לאחר אסיסט של גבריאל ‘איפה’ לונדברג לאושיי בריסט. ניצחון צהוב הערב ימצב את שתי הקבוצות עם מספר ניצחונות זהה, כשקבוצתו של עודד קטש תחזיק ביתרון של שובר שוויון בראש בראש. "אנחנו ביישורת האחרונה וצריך להגביר את הקצב, לשחק כמו ששיחקנו במחצית הראשונה נגד פנרבחצ’ה ולהבין מה לא עשינו טוב בסוף המשחק כי כמו שהיו הרבה דברים נהדרים נגדם, היו גם דברים לא טובים, ודובאי יכולה להעניש".  

עודד קטש (רועי כפיר)

הצהובים אומרים על יריבתם הערב כי היא "קבוצה ממושמעת", כזו שמחזיקה בשחקנים מנוסים שיכולים להעניש. למעשה, מאז המפגש הקודם בין השתיים הקבוצה מאיחוד האמירויות צירפה מהפועל תל אביב את ברונו קאבוקלו ובמועדון מדברים על לבצע התאמות לקראת המשחק. למרות הניצחון המרשים על אלופת אירופה המכהנת, במכבי תל אביב ממשיכים להסתכל על הדברים ממשחק למשחק ומסכמים: "בשלב הזה כל ניצחון הוא כמו אוויר לנשימה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */