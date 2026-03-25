ברגל ימין: 0:2 לנבחרת נערים א' על אסטוניה

חניכיו של אריק בנאדו החלו את הסיבוב השני של מוקדמות אליפות אירופה עם חיוך וניצחון חלק. גולדנברג ממכבי חיפה כבש ראשון, גנאים מהפועל ת"א חתם

נבחרת נערים א' של ישראל (מדיה ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת נערים א' של ישראל (מדיה ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת נערים א' של ישראל החלה הערב (רביעי) באנגליה את דרכה במשחקי הסיבוב השני במוקדמות אליפות אירופה. החניכים של אריק בנאדו פגשו את הנבחרת המקבילה של אסטוניה. שערים שכבשו נועם גולדנברג (מכבי חיפה) בדקה ה-8 ופואד גנאים (הפועל ת"א) בדקה ה-92 העניקו לנבחרת ישראל ניצחון 0:2.

נבחרת ישראל עלתה למשחק בהרכב הבא: עמנואל לוקה שוערה של מכבי ת"א בין הקורות, בהגנה שי וקסמן (הפועל ת"א), תומר פלג (מכבי פ"ת), סהר לביא ודניאל דוידי (מכבי ת"א), בקישור נועם גולדנברג (מכבי חיפה) ובן דג'אני ודניאל בן שושן (מכבי ת"א), בהתקפה עידן דדיה (הפועל חיפה), ירין אבוחצירה (מכבי נתניה) ועידו יוסף (מכבי ת"א).

בהרכב הנבחרת עלו שני שחקנים ילידי 2010, שהשתלבו בלא מעט משחקים במדי קבוצת נערים א' וקבוצת נוער של המועדון אותו הם מייצגים. מדובר בקשר נועם גולדנברג ממכבי חיפה ובחלוץ ירין אבוחצירה ממכבי נתניה. כמו כן, בחלק הקדמי של הנבחרת הישראלית עלה גם עידן דדיה, שחקנה של הפועל חיפה, השחקן היחיד בסגל ששילב העונה בין קבוצת נערים א' מהליגה הארצית לקבוצת נוער מליגת העל.

ועכשיו: אנגליה ואז איי פארו

במשחק מקביל בבית הישראלי זכתה נבחרת אנגליה בניצחון 0:3 על איי פארו. שני המשחקים הבאים של נבחרת ישראל יהיו מול נבחרות אלה בשעה 16:00 שעון ישראל: ביום שבת נבחרת ישראל תפגוש את אנגליה, ביום שלישי את נבחרת איי פארו. 

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
