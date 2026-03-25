יום רביעי, 25.03.2026 שעה 23:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

יצטרף למסי? אינטר מיאמי מעוניינות בקאסמירו

לאחר שהארגנטינאי צירף בעבר מספר חברים מברצלונה, קבוצתו מעוניינת בכוכב ריאל מדריד בעבר, שחווה עונה טובה ביונייטד. גם לוס אנג'לס גלאקסי במרוץ

|
קאסמירו (IMAGO)
לאחר שהכריז כבר בינואר האחרון כי יעזוב את אולד טראפורד עם סיום חוזהו בתום העונה, עתידו של קאסמירו מתחיל לתפוס כיוון. מעבר לדיווחים על עניין מסעודיה, שתי קבוצות גדולות מה-MLS, אינטר מיאמי ולוס אנג’לס גלאקסי, הביעו עניין רב בהחתמתו של הקשר.

באינטר מיאמי, אותה מוביל ליאו מסי, מקווים לצרף עוד שם גדול כפי שעשו בעבר, כאשר הפעם זה דווקא לא יהיה אקס ברצלונה, אלא כוכב ריאל מדריד לשעבר. הקבוצה נמצאת כרגע במקום השלישי בטבלת המזרח, מרחק שלוש נקודות מהפסגה לאחר חמישה מחזורים.

מנגד, לוס אנג’לס גלאקסי מדורגת כרגע במקום העשירי בלבד במערב, אך היא מציגה יכולת יותר טובה בזירה היבשתית וכבר הבטיחה את מקומה ברבע גמר גביע האלופות של צפון אמריקה.

סוף הפרק במנצ'סטר

קאסמירו הגיע למנצ'סטר יונייטד מריאל מדריד בקיץ 2022 בעסקה ששווייה נאמד בכ-60 מיליון ליש”ט. מאז הספיק הברזילאי לרשום 155 הופעות במדים האדומים והוסיף לארון התארים שלו את גביע הליגה ב-2023 והגביע האנגלי ב-2024.

בחוזהו של השחקן קיים סעיף הארכה לשנה נוספת שהיה מופעל אוטומטית לו היה פותח ב-35 משחקים העונה, אך המועדון והשחקן כבר סיכמו ביניהם שכך או אחרת הסעיף לא יופעל בהסכמה הדדית.

לפני שהגיע לאנגליה, קאסמירו בנה את שמו כאחד הקשרים האחוריים הטובים בעולם בריאל מדריד. במהלך שבע שנים בבירת ספרד הוא רשם 336 הופעות וזכה ב-17 תארים, ביניהם חמש פעמים בליגת האלופות ושלוש אליפויות ספרד. כעת הוא עשוי לשתף פעולה דווקא עם מספר שחקנים שהיו היריבים שלו בברצלונה לאורך השנים, בראשם ליאו מסי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */