יצטרף למסי? אינטר מיאמי מעוניינות בקאסמירו

לאחר שהכריז כבר בינואר האחרון כי יעזוב את אולד טראפורד עם סיום חוזהו בתום העונה, עתידו של קאסמירו מתחיל לתפוס כיוון. מעבר לדיווחים על עניין מסעודיה, שתי קבוצות גדולות מה-MLS, אינטר מיאמי ולוס אנג’לס גלאקסי, הביעו עניין רב בהחתמתו של הקשר.

באינטר מיאמי, אותה מוביל ליאו מסי, מקווים לצרף עוד שם גדול כפי שעשו בעבר, כאשר הפעם זה דווקא לא יהיה אקס ברצלונה, אלא כוכב ריאל מדריד לשעבר. הקבוצה נמצאת כרגע במקום השלישי בטבלת המזרח, מרחק שלוש נקודות מהפסגה לאחר חמישה מחזורים.

מנגד, לוס אנג’לס גלאקסי מדורגת כרגע במקום העשירי בלבד במערב, אך היא מציגה יכולת יותר טובה בזירה היבשתית וכבר הבטיחה את מקומה ברבע גמר גביע האלופות של צפון אמריקה.

קאסמירו, עשוי להגיע לארצות הברית (IMAGO)

סוף הפרק במנצ'סטר

קאסמירו הגיע למנצ'סטר יונייטד מריאל מדריד בקיץ 2022 בעסקה ששווייה נאמד בכ-60 מיליון ליש”ט. מאז הספיק הברזילאי לרשום 155 הופעות במדים האדומים והוסיף לארון התארים שלו את גביע הליגה ב-2023 והגביע האנגלי ב-2024.

בחוזהו של השחקן קיים סעיף הארכה לשנה נוספת שהיה מופעל אוטומטית לו היה פותח ב-35 משחקים העונה, אך המועדון והשחקן כבר סיכמו ביניהם שכך או אחרת הסעיף לא יופעל בהסכמה הדדית.

לפני שהגיע לאנגליה, קאסמירו בנה את שמו כאחד הקשרים האחוריים הטובים בעולם בריאל מדריד. במהלך שבע שנים בבירת ספרד הוא רשם 336 הופעות וזכה ב-17 תארים, ביניהם חמש פעמים בליגת האלופות ושלוש אליפויות ספרד. כעת הוא עשוי לשתף פעולה דווקא עם מספר שחקנים שהיו היריבים שלו בברצלונה לאורך השנים, בראשם ליאו מסי.