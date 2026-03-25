כיבדי גורדון: אני לא בא להשתתף, אני בא לנצח

המתאבק ערך פייס אוף לוהט מול ראמוס לקראת הקרב בשישי באזור 6:00 (חי בערוץ ONE2): "אמרתי לו שיתכונן למלחמה. ראיתי שהוא מבין שיהיה קשה". צפו

כיבדי גורדון ואלכסיס ראמוס (צלם: ליאו סנז)
כיבדי גורדון ואלכסיס ראמוס (צלם: ליאו סנז)

הפייס אוף הרשמי בין כיבדי משאלתי גורדון לבין אלכסיס ראמוס יריבו הפרואני נערך היום (רביעי), והעניינים התלהטו מהר. גורדון שעלה עטוף בדגל ישראל ועם מצחו מעוטר בבנדנה עם הדגל הראה אגרסיביות מהרגע הראשון, ומיד כשראמוס נעמד מולו הלוחם הישראלי הצמיד את המצח למצחו של היריב הפרואני.

גורדון הפגין דומיננטיות וביטחון אל מול ראמוס שעמד על שלו וניסה להראות שהוא לא מפחד, והתוצאה? פייס אוף לוהט. גורדון אמר אחרי השקילה: “לעם ישראל, אני מרגיש חד, מפוקס ומוכן יותר מתמיד. הפייס אוף רק חיזק לי כמה אני רעב לניצחון וכמה אני בא לתת הכול בזירה”.

עוד אמר: “כשעמדתי מולו הרגשתי ביטחון מלא, ידעתי בדיוק מי אני ומה אני שווה. הסתכלתי לו בעיניים וראיתי שהוא מבין שזה הולך להיות קשה. כשעמדנו מצח למצח אמרתי לו שיתכונן למלחמה, כי אני לא בא להשתתף, אני בא לנצח בקרב”. צפו בפייס אוף:

פייס אוף לוהט בין כיבדי גורדון לראמוס

הקרב בין כיבדי גורדון לאלכסיס ראמוס יתקיים ביום שישי הקרוב, 27 במרץ, כאשר הכל מתחיל מהשעה 5:00, והקרב של גורדון אמור להיות סביב שש בבוקר לשש וחצי בבוקר. הקרב יועבר בשידור ישיר בערוץ ONE2.

