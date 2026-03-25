יום רביעי, 25.03.2026 שעה 23:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

לא רק אמבפה: קמאבינגה נבדק ברגל הלא נכונה

האירוע המביך לצוות הרפואי של ריאל מדריד ממשיך. ב"ל'אקיפ" חשפו כי המקרה על החלוץ לא היה הראשון, כשהקשר הצרפתי סבל מאירוע דומה מספר ימים לפניו

אדוארדו קמאבינגה (IMAGO)
אדוארדו קמאבינגה (IMAGO)

לאחרונה פורסם אירוע מביך סביב הצוות הרפואי של ריאל מדריד, שבחן את הברך הלא נכונה של קיליאן אמבפה לאחר שהאחרון נפצע. כתוצאה הרופא טען כי אין בעיה בברכו, דבר שהתברר כשגוי.

אם הפדיחה הזו לא הספיקה, מתברר שזה אפילו לא המקרה הראשון. ימים בודדים לפני אותו מקרה התרחש אירוע זהה לחלוטין עם פציעתו של אדוארדו קמאבינגה, כך לפי דיווח ב”ל’אקיפ”.

לפי העיתון הצרפתי, הקשר נפצע ב-3/12 במשחק מול אתלטיק בילבאו בקרסול השמאלי שלו, אך ה-MRI נעשה על רגלו הימנית ולכן יצא תקין. קמאבינגה היה בספסל ארבעה ימים לאחר מכן בגלל האבחנה השגויה, כשלאחר מכן נעדר למשך כשבועיים.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

אמנם נושא האבחנה השגויה זהה, אך אצל קמאבינגה הפציעה הייתה פחות חמורה וחוסר היכולת שלו לשחק התגלה מוקדם. במקרה של אמבפה הוא שותף בשלושה משחקים נוספים, למרות שסבל מדלקת שהובילה לכאבים.

האירוע סביב קיליאן אמבפה התחיל ב-7/12, לאחר ההפסד 2:0 לסלטה ויגו, לאחר שהוא ספג מכה בברכו. מדובר בהפרש של ימים בודדים בין שני המקרים, אירוע מביך לצוות הרפואי של הבלאנקוס שיידרש להסיק מסקנות ולייצר שינוי.

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
