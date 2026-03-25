לא רק אמבפה: קמאבינגה נבדק ברגל הלא נכונה

לאחרונה פורסם אירוע מביך סביב הצוות הרפואי של ריאל מדריד, שבחן את הברך הלא נכונה של קיליאן אמבפה לאחר שהאחרון נפצע. כתוצאה הרופא טען כי אין בעיה בברכו, דבר שהתברר כשגוי.

אם הפדיחה הזו לא הספיקה, מתברר שזה אפילו לא המקרה הראשון. ימים בודדים לפני אותו מקרה התרחש אירוע זהה לחלוטין עם פציעתו של אדוארדו קמאבינגה, כך לפי דיווח ב”ל’אקיפ”.

לפי העיתון הצרפתי, הקשר נפצע ב-3/12 במשחק מול אתלטיק בילבאו בקרסול השמאלי שלו, אך ה-MRI נעשה על רגלו הימנית ולכן יצא תקין. קמאבינגה היה בספסל ארבעה ימים לאחר מכן בגלל האבחנה השגויה, כשלאחר מכן נעדר למשך כשבועיים.

אמנם נושא האבחנה השגויה זהה, אך אצל קמאבינגה הפציעה הייתה פחות חמורה וחוסר היכולת שלו לשחק התגלה מוקדם. במקרה של אמבפה הוא שותף בשלושה משחקים נוספים, למרות שסבל מדלקת שהובילה לכאבים.

האירוע סביב קיליאן אמבפה התחיל ב-7/12, לאחר ההפסד 2:0 לסלטה ויגו, לאחר שהוא ספג מכה בברכו. מדובר בהפרש של ימים בודדים בין שני המקרים, אירוע מביך לצוות הרפואי של הבלאנקוס שיידרש להסיק מסקנות ולייצר שינוי.