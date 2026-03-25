ניצחון לאוהדי הפועל ולחופש הביטוי על המשטרה

אוהדי הפועל תל אביב רשמו הישג משמעותי במאבק מול המשטרה, לאחר שזו הודיעה לבג"ץ כי תשנה את הנחיותיה ותאפשר כניסת אוהדים עם חולצות הכוללות מסרים בעלי אופי של מחאה או ביקורת, מן הסתם כולל החולצה המדוברת שעוררה את הסערה הגדולה.

ההחלטה הגיעה בעקבות עתירה שהגישו האוהדים לבג״ץ, ובסופה המשטרה חזרה בה מהקו הנוקשה שבו נקטה בתחילה. עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור, ליתום פרץ ולירי קרן, שייצגו את האוהדים, בירכו על ההחלטה: “זהו ניצחון לחופש הביטוי. שינוי ההנחיות הוא הישג חשוב, במיוחד בתקופה שבה יש תחושה של פגיעה בזכות הבסיסית להביע מחאה. חבל שהיה צורך להגיע עד בג״ץ, אבל טוב שהדבר תוקן”.

כזכור הסערה החלה כאשר כמה אוהדים בודדים של הפועל תל אביב הגיעו למשחק הבית נגד הפועל פתח תקווה עם חולצות מחאה שעוררו תגובה חריפה מצד המשטרה. על החולצות הופיעו שלושה סמלים של מכבי תל אביב, של משטרת ישראל ושל ארגון כך, כשעל כולם מסומן איקס גדול, לצד הכיתוב “נגד החלאות”.

החולצה המדוברת (אורן בן חקון)

“מה שמותר לומר וללבוש בכל מקום, מותר גם במגרשי כדורגל”

במשטרה לא אהבו את המסר, ובמהלך המשחק אף הוצאו אוהדים מהיציעים בשל לבישת החולצות. לטענת האוהדים, מדובר בפגיעה ישירה בחופש הביטוי טענה שהובילה להגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק. בדיון שנערך בשיא הסערה, קבעו שופטי בג״ץ כי למשטרה אין סמכות למנוע מאוהדים ללבוש את החולצות, להרחיקם מהיציעים או לבצע בדיקות יזומות בכניסה לאצטדיון בנושא זה. בנוסף, הוצא בזמנו צו ביניים שאוסר על אכיפה בנושא עד להכרעה סופית.

עו"ד ניצן אילני ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח, שעתרה בשם קבוצה של אוהדים, מסרו: "זו הייתה עוד חוליה בשרשרת עתירות מביכות, שנאלצנו להגיש בעניין עיסוקה האובססיבי של המשטרה בשטויות, ובניסיונות חוזרים ובלתי חוקיים לאסור על ביטויים שאינם לרוחה. מה שמותר לומר וללבוש בכל מקום, מותר גם במגרשי כדורגל. הגיע הזמן שמשטרת ישראל תעסוק במאבק בפשיעה המשתוללת ולא בהבלים".

“אין מניעה מהכנסתם של אוהדים לאירועי ספורט”

הפרקליטות הודיעה לבית המשפט העליון במסגרת העתירה כי: "המשטרה תבקש לעדכן כי בהמשך לצו הביניים שניתן על - ידי בית המשפט הנכבד מיום 18.12.25 האוסר לעת הזו על המשטרה למנוע כניסת אוהדים למגרשים כאשר הם לובשים את החולצה שעניינה עמד ביסוד הגשת העתירה, אין מניעה מהכנסתם של אוהדים לאירועי ספורט כאשר הם לובשים את החולצה נשוא העתירה.

בהקשר זה נציין כי בעקבות צו הביניים נקטה המשטרה בפעולות שונות על מנת למנוע אירועי חיכוך בין האוהדים וכוחות המשטרה. בתוך כך נציין, שאין כיום במשטרת ישראל הנחיות האוסרות על כניסה למגרשים של אוהדים הלובשים פרטי לבוש עם תוכן מחאתי או ביקורתי. למותר לציין כי אין באמור כדי למנוע מן המשטרה לפעול במסגרת הדין לצורך מילוי תפקידה. כך למשל המשטרה עשויה להפעיל את סמכויותיה במגרשי ספורט בנסיבות מקרה קונקרטי ככל שימצא כי הדבר עולה לכדי עבירה פלילית לרבות עבירה הקבועה בסעיף 15 לחוק איסור אלימות בספורט,תשס"ח, 2008-2022”.