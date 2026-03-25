הסעיף המיוחד של רומרו עבור הקבוצות מספרד

בזמן שטוטנהאם נלחמת על ההישארות בפרמייר ליג, נראה שיש שחקנים שמחפשים לברוח מהספינה לפני שהיא טובעת. אחד מאותם שחקנים הוא הבלם הארגנטינאי, כריסטיאן רומרו, שהאריך חוזה בקבוצה רק בקיץ שעבר.

לפני הארכת החוזה של רומרו אתלטיקו מדריד פנתה לטוטנהאם במטרה לרכוש את השחקן. המועדון האנגלי הציב תג מחיר של 55 מיליון אירו והקולצ’ונרוס החליטו לוותר על הארגנטינאי. אך יחד עם הארכת החוזה עם התרנגולים, הבלם הכניס סעיף מיוחד והשאיר את האפשרות לעזוב את הקבוצה.

הסעיף המיוחד של רומרו כלפי ענקיות ה’לה ליגה’

במעמד החתימה על החוזה החדש “קוטי” רומרו זכר לשדרוג משמעותי בשכר יחד עם העלאת סעיף השחרור שלו ל-70 מיליון אירו, אך עם כוכבית קטנה. בסעיף השחרור של הארגנטינאי יש החרגה לשלוש קבוצות אשר יכולות לרכוש אותו בסכום נמוך יותר: ברצלונה, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד.

לפי הסעיף, שלוש קבוצות הספרדיות יזכו ל”הנחה” של 10 מיליון אירו, דבר אשר מראה על הרצון של הבלם להגיע לאחת מהקבוצות הללו. ובמידה והתרנגולים ירדו לליגה השנייה ייתכן והמחיר ירד אפילו יותר נמוך על מנת לאפשר לבלם לעזוב ולא לרדת לצ’מפיונשיפ.

ברצלונה מחפשת, ריאל מעריכה ואתלטיקו כבר ניסתה בעבר

אין ספק ששלושת המועדונים הספרדים זקוקים נואשות לחיזוק בעמדת הבלם: ברצלונה מחפשת כבר זמן רב אחר מחליף ראוי לאיניגו מרטינס וידועה באהבה שלה לשחקנים מארגנטינה. ריאל מדריד הביעה את הערכתה כלפי הבלם בשל סגנון המשחק הקשוח שלו, ואתלטיקו מדריד כאמור כבר הציעה לרומרו לחתום בשורותיה עוד בקיץ הקודם, וגם העונה היא לא מצטיינת בחלק האחורי.