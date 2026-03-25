יום רביעי, 25.03.2026 שעה 21:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

הסעיף המיוחד של רומרו עבור הקבוצות מספרד

יברח לתרנגולים? למרות שהאריך חוזה בטוטנהאם עד 2029, הבלם הארגנטינאי שמר אס בשרוול שעשוי לפתוח את הדלת עבורו החוצה מאנגליה בקיץ. כל הפרטים

כריסטיאן רומרו חוגג (IMAGO)
כריסטיאן רומרו חוגג (IMAGO)

בזמן שטוטנהאם נלחמת על ההישארות בפרמייר ליג, נראה שיש שחקנים שמחפשים לברוח מהספינה לפני שהיא טובעת. אחד מאותם שחקנים הוא הבלם הארגנטינאי, כריסטיאן רומרו, שהאריך חוזה בקבוצה רק בקיץ שעבר.

לפני הארכת החוזה של רומרו אתלטיקו מדריד פנתה לטוטנהאם במטרה לרכוש את השחקן. המועדון האנגלי הציב תג מחיר של 55 מיליון אירו והקולצ’ונרוס החליטו לוותר על הארגנטינאי. אך יחד עם הארכת החוזה עם התרנגולים, הבלם הכניס סעיף מיוחד והשאיר את האפשרות לעזוב את הקבוצה.

הסעיף המיוחד של רומרו כלפי ענקיות ה’לה ליגה’

במעמד החתימה על החוזה החדש “קוטי” רומרו זכר לשדרוג משמעותי בשכר יחד עם העלאת סעיף השחרור שלו ל-70 מיליון אירו, אך עם כוכבית קטנה. בסעיף השחרור של הארגנטינאי יש החרגה לשלוש קבוצות אשר יכולות לרכוש אותו בסכום נמוך יותר: ברצלונה, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד.

טוטנהאם, יהיה לה קשה להשאיר את רומרו אם תרד ליגה (רויטרס)

לפי הסעיף, שלוש קבוצות הספרדיות יזכו ל”הנחה” של 10 מיליון אירו, דבר אשר מראה על הרצון של הבלם להגיע לאחת מהקבוצות הללו. ובמידה והתרנגולים ירדו לליגה השנייה ייתכן והמחיר ירד אפילו יותר נמוך על מנת לאפשר לבלם לעזוב ולא לרדת לצ’מפיונשיפ.

ברצלונה מחפשת, ריאל מעריכה ואתלטיקו כבר ניסתה בעבר

אין ספק ששלושת המועדונים הספרדים זקוקים נואשות לחיזוק בעמדת הבלם: ברצלונה מחפשת כבר זמן רב אחר מחליף ראוי לאיניגו מרטינס וידועה באהבה שלה לשחקנים מארגנטינה. ריאל מדריד הביעה את הערכתה כלפי הבלם בשל סגנון המשחק הקשוח שלו, ואתלטיקו מדריד כאמור כבר הציעה לרומרו לחתום בשורותיה עוד בקיץ הקודם, וגם העונה היא לא מצטיינת בחלק האחורי.

