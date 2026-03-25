הולאנד תרם ספר על ויקינגים בשווי 100 אלף דולר

ארלינג הולאנד ואביו אלפי רכשו בדצמבר 2025 את הספר היקר ביותר שנמכר בתולדות נורבגיה, בעבור 100 אלף יורו. מדובר במהדורה מודפסת משנת 1594 של יצירה מאת ההיסטוריון סנורי סטורלוסון מהמאה ה-13, המספרת סיפורים מימי הביניים על מלכים, מלכות, חקלאים ולוחמים ויקינגים.

אלא שכעת החלוץ בחר שלא לשמור אותה לעצמו. הולאנד העניק את העותק היחיד ששרד לספרייה בבריין, העיר שבה גדל, כדי שיוצג ויהיה נגיש לציבור הרחב. ארלינג הולאנד אמנם נולד בלידס בזמן שאביו שיחק במדי הקבוצה המקומית, אך גדל בעיירה בריין והראה כי הוא עדיין מחובר למקום.

“ספרים נותנים לאנשים את האפשרות לחלום”

“אני רוצה שהספר יהיה פתוח תמיד כדי שאנשים יוכלו לקרוא על אלו שהגיעו מהמקום ממנו אני מגיע, מבריין ומירן”, אמר הולאנד לכלי התקשורת בנורבגיה בנושא.

ארלינג הולאנד, מחובר לקהילה (IMAGO)

“היה לי מזל גדול להגשים את החלום שלי דרך הכדורגל, ואני יודע שלא לכולם יש את ההזדמנות הזו. ספרים נותנים להרבה יותר אנשים את האפשרות לחלום בגדול, לראות אפשרויות חדשות ולמצוא את הדרך שלהם”.

החלוץ בן ה-25 נמצא בתקופה פחות טובה לאחר פתיחת עונה יוצאת מן הכלל, וכעת הוא נמצא עם נבחרת הולאנד ולא צפוי לפתוח בהרכב מול נבחרת הולנד. מאמן הנבחרת, תיאר את עומס המשחקים שלו כ”קיצוני למשך זמן רב” ואמר שיצטרכו להתחשב במצב.