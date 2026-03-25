יום רביעי, 25.03.2026 שעה 20:31
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

הולאנד תרם ספר על ויקינגים בשווי 100 אלף דולר

החלוץ רכש את הספר היקר ביותר שנמכר בנורבגיה, מהדורה נדירה עם סיפורים מהמאה ה-13, ותרם אותה לבריין שבה גדל. "ספרים נותנים את האפשרות לחלום"

ארלינג הולאנד במדי נורבגיה (IMAGO)
ארלינג הולאנד במדי נורבגיה (IMAGO)

ארלינג הולאנד ואביו אלפי רכשו בדצמבר 2025 את הספר היקר ביותר שנמכר בתולדות נורבגיה, בעבור 100 אלף יורו. מדובר במהדורה מודפסת משנת 1594 של יצירה מאת ההיסטוריון סנורי סטורלוסון מהמאה ה-13, המספרת סיפורים מימי הביניים על מלכים, מלכות, חקלאים ולוחמים ויקינגים.

אלא שכעת החלוץ בחר שלא לשמור אותה לעצמו. הולאנד העניק את העותק היחיד ששרד לספרייה בבריין, העיר שבה גדל, כדי שיוצג ויהיה נגיש לציבור הרחב. ארלינג הולאנד אמנם נולד בלידס בזמן שאביו שיחק במדי הקבוצה המקומית, אך גדל בעיירה בריין והראה כי הוא עדיין מחובר למקום. 

“ספרים נותנים לאנשים את האפשרות לחלום”

“אני רוצה שהספר יהיה פתוח תמיד כדי שאנשים יוכלו לקרוא על אלו שהגיעו מהמקום ממנו אני מגיע, מבריין ומירן”, אמר הולאנד לכלי התקשורת בנורבגיה בנושא.

ארלינג הולאנד, מחובר לקהילה (IMAGO)

“היה לי מזל גדול להגשים את החלום שלי דרך הכדורגל, ואני יודע שלא לכולם יש את ההזדמנות הזו. ספרים נותנים להרבה יותר אנשים את האפשרות לחלום בגדול, לראות אפשרויות חדשות ולמצוא את הדרך שלהם”.

החלוץ בן ה-25 נמצא בתקופה פחות טובה לאחר פתיחת עונה יוצאת מן הכלל, וכעת הוא נמצא עם נבחרת הולאנד ולא צפוי לפתוח בהרכב מול נבחרת הולנד. מאמן הנבחרת, תיאר את עומס המשחקים שלו כ”קיצוני למשך זמן רב” ואמר שיצטרכו להתחשב במצב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */