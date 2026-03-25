יום רביעי, 25.03.2026 שעה 21:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג

קטש לקראת דובאי: נצטרך להיות קשוחים נגדם

מאמן מכבי תל אביב לקראת משחק היורוליג (מחר, 21:30): "צריך לשחק טוב יותר מאשר המשחק הקודם מולם". בריסט: "הולך להיות קשה אבל אנחנו מוכנים"

עודד קטש (רועי כפיר)
מכבי תל אביב יוצאת מחר (חמישי) למשחק שעשוי להכריע את המשך העונה שלה ביורוליג. לאחר הניצחון הענק על פנרבחצ’ה אתמול, הצהובים יפגשו את דובאי מהמקום ה-11 למשחק ראש בראש על המקום בפלייאין. לקראת המשחק דיברו מאמן ושחקני הקבוצה: עודד קטש, אושיי בריסט ומרסיו סנטוס.

עודד קטש: “דובאי היא קבוצה מאוד מוכשרת עם גודל, פורוורדים וגארדים גדולים מאוד. במשחק הקודם ששיחקנו שם היו חסרים להם שחקני מפתח משמעותיים, נצטרך לשחק יותר טוב כדי לנצח. צריך להביא את הקשיחות שלנו כי זה באמת גודל ואתלטיות. אנחנו צריכים לקחת הרבה דברים התקפיים טובים שעשינו אתמול כדי להוציא לפועל נגד הגודל של דובאי”.

אושיי בריסט: “הם קבוצה נהדרת, הם חייבים את הניצחון בדיוק כמונו. זה הולך להיות משחק קשה מההתחלה, אבל אנחנו מוכנים. אנחנו באים אחרי ניצחון חשוב ואנחנו מרוכזים במשחק הזה, אנחנו יודעים כמה זה חשוב ולכן נבוא לשחק חזק”.

אושיי בריסט ורומן סורקין בניצחון על פנרבחצאושיי בריסט ורומן סורקין בניצחון על פנרבחצ'ה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

“הצלחנו ליישם נגד פנר את תוכנית המשחק וננסה גם מחר”

מרסיו סנטוס: “אנחנו צריכים לבוא למשחק עם אותה אנרגיה. היה לנו משחק טוב נגד פנר, הצלחנו ליישם את תוכנית המשחק וננסה לעשות את זה גם מחר. נבוא עם אנרגיות והגנה טובה ונעשה הכל על מנת לנצח את המשחק”.

