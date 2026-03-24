קרב ענק במיאמי: ריבאקינה נגד פגולה

טורניר המאסטרס במיאמי ממשיך לספק דרמות וטניס ברמה הגבוהה ביותר, וכעת העיניים נשואות למשחקי רבע הגמר. שתי ההתמודדויות המרכזיות בטורניר הנשים יפגישו את כמה מהשחקניות הטובות בעולם, כאשר במוקד יעמוד הקרב המסקרן בין אלנה ריבאקינה לג'סיקה פגולה, והמפגש של המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה, מול הפתעת הטורניר היילי בפטיסט.

המשחק המרכזי של הלילה יפגיש את ריבאקינה ופגולה בפעם השלישית העונה והחמישית בחצי השנה האחרונה. הקזחית שולטת במאזן הפנימי עם 3:5, לאחר שניצחה את ארבעת המפגשים האחרונים בין השתיים. רצף הניצחונות של ריבאקינה כולל מפגשים יוקרתיים כמו חצי גמר אליפות סבב הנשים ואליפות אוסטרליה הפתוחה, כמו גם ניצחון חלק בשתי מערכות באינדיאן וולס רק לפני שבועיים. ריבאקינה, שהגיעה לגמר במיאמי פעמיים בעבר, מציגה טניס כמעט מושלם עד כה בטורניר הנוכחי - היא טרם איבדה מערכה, לא שמטה יותר מארבעה משחקונים באף אחת מהן, ונשברה פעם אחת בלבד בכל משחקיה, תוך שהיא מצילה שש משבע נקודות השבירה שעמדו לחובתה.

אלנה ריבקינה חובטת פור-הנד (רויטרס)

מנגד, פגולה האמריקאית רושמת הופעה חמישית ברציפות ברבע הגמר במיאמי, טורניר בו הגיעה לגמר בשנה שעברה. היא מגיעה בכושר נהדר ומדורגת חמישית בסבב בכמות האייסים. שתי השחקניות מחזיקות במאזנים מרשימים במיוחד העונה, שהם מהטובים ביותר בספורט כולו: ריבאקינה עם 20 ניצחונות מול 4 הפסדים, ופגולה עם 19 ניצחונות ו-3 הפסדים. ניצחון של האמריקאית יעניק לה הופעה שמינית בחצי הגמר בתשעת הטורנירים האחרונים בהם השתתפה.

לקראת ההתמודדות, אמרה פגולה: הייתי שמחה לפגוש אותה בשלב מאוחר יותר בטורניר, אבל היא השחקנית שצריך לנצח כרגע. בינה לבין ארינה סבאלנקה, אני חושבת שהן שתי השחקניות הטובות בעולם כשהן בשיאן. אצטרך למצוא פתרונות שונים כדי לנסות לקחת מערכה או להשיג ניצחון הפעם. ריבאקינה מצידה התייחסה לתנאים במגרש: אני חייבת להגיש היטב, זה הנשק המרכזי שלי. אני צריכה לנסות להיות רעננה ולזוז טוב, כי המשטח כאן קצת יותר מהיר מאשר במשחק האחרון שלנו באינדיאן וולס והכדור לא קופץ באותה מידה.

במשחק מסקרן נוסף, המדורגת ראשונה בעולם ארינה סבאלנקה תפגוש את היילי בפטיסט האמריקאית בת ה-24. סבאלנקה ממשיכה את העונה האדירה והדומיננטית שלה, בה רשמה עד כה מאזן של 1:20 והעפילה לרבע הגמר לפחות ב-15 הטורנירים האחרונים בהם השתתפה. בסיבוב הקודם היא גברה בקלילות על צ'ינוון ז'נג בשתי מערכות. מולה תתייצב בפטיסט, שרושמת את הישג השיא בקריירה שלה עם העפלה ראשונה אי פעם לרבע גמר טורניר מסדרת ה-1000. האמריקאית המפתיעה הדיחה בדרך שלוש שחקניות מדורגות ברציפות - לודמילה סמסונובה, אלינה סביטולינה וילנה אוסטפנקו, כאשר את כל הניצחונות הללו היא משיגה בשתי מערכות חלקות. זה יהיה המפגש הראשון בקריירה בין השתיים.

במקביל לדרמות בטורניר הנשים, גם גברי הסבב יתחרו על כרטיס לחצי הגמר, כאשר בחלק העליון של ההגרלה מובטח כי נראה פיינליסט טורניר מאסטרס 1000 בפעם הראשונה בקריירה. טומי פול האמריקאי יפגוש את ארתור פיס הצרפתי במשחק שצפוי לחתום את משחקי הלילה ומבטיח טניס מהיר ווירטואוזי. במשחק נוסף, מרטין לנדלוסה הספרדי בן ה-20, המדורג במקום ה-151 בעולם בלבד, ינסה להמשיך את מסע הקסם שלו. לנדלוסה, שעלה מהמוקדמות והדהים כבר שלושה שחקנים מדורגים תוך הצלת נקודת משחק מול סבסטיאן קורדה, יתמודד מול ייז'י להצ'קה הצ'כי שהדיח בסיבוב הקודם את טיילור פריץ.