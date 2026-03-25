אחרי הורדת הנקודות: תמונת מצב במאבק הירידה

לאחר חודשים רבים שבהם היה סימן שאלה גדול בנוגע למצב של עירוני טבריה, האם היא תיענש בהורדת נקודות ואיך זה ישפיע על מאבק הירידה, הדברים מתחילים להתבהר.

עושה רושם כי בדיון בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל הצדדים נמצאים בדרך לפשרה בפרשת החוזים הכפולים, במסגרתה הקבוצה תיענש בהורדת 8 נקודות בעונה הנוכחית ועוד 6 נקודות בעונה הבאה.

איך זה ישפיע על הטבלה? רגע לפני סיום העונה הסדירה והכניסה לפלייאוף התחתון, עירוני טבריה תרד מתחת לקו האדום. היא תאבד את המקום התשיעי ובמקום 26 נקודות יהיו לה 18, ששמים אותה במקום ה-13, רק מעל בני ריינה האחרונה לה 11 נקודות בלבד.

המרוויחות

המרוויחה הגדולה תהיה הפועל ירושלים. הקבוצה של זיו אריה תעלה מעל הקו האדום בזכות 20 הנקודות שצברה, כשזו תהיה הפעם השלישית בלבד העונה שהיא מעל הקו האדום. הראשונה הייתה לאחר המחזור הראשון, השנייה בסיום המחזור ה-22, בזכות הפרש שערים עדיף מול הפועל חיפה.

במקביל, גם שאר היריבות במאבק נגד הירידה בליגת העל ישמחו מהמצב החדש. גם מ.ס אשדוד, הפועל חיפה ועירוני קריית שמונה שבתחתית יהנו משתי נקודות נוספות שיהיו ביניהן לבין המקום שמוביל לליגה הלאומית.

טבלת התחתית לאחר הורדת הנקודות

9. עירוני ק”ש – 24 נקודות (יחס שערים 8-)

10. הפועל חיפה – 24 נקודות (יחס שערים 10-)

11. מ.ס אשדוד – 23 נקודות (יחס שערים 17-)

12. הפועל ירושלים – 20 נקודות (יחס שערים 13-)

13. עירוני טבריה – 18 נקודות (יחס שערים 19-)

14. בני ריינה – 11 נקודות (יחס שערים 11-)