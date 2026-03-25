5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אחרי הורדת הנקודות: תמונת מצב במאבק הירידה

הושגה פשרה על הורדת 8 נקודות לטבריה כבר העונה, וכך היא תשפיע על טבלת ליגת העל: הצפוניים יורדים מתחת לקו האדום, הפועל ירושלים המרוויחה הגדולה

שחקני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
לאחר חודשים רבים שבהם היה סימן שאלה גדול בנוגע למצב של עירוני טבריה, האם היא תיענש בהורדת נקודות ואיך זה ישפיע על מאבק הירידה, הדברים מתחילים להתבהר.

עושה רושם כי בדיון בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל הצדדים נמצאים בדרך לפשרה בפרשת החוזים הכפולים, במסגרתה הקבוצה תיענש בהורדת 8 נקודות בעונה הנוכחית ועוד 6 נקודות בעונה הבאה.

איך זה ישפיע על הטבלה? רגע לפני סיום העונה הסדירה והכניסה לפלייאוף התחתון, עירוני טבריה תרד מתחת לקו האדום. היא תאבד את המקום התשיעי ובמקום 26 נקודות יהיו לה 18, ששמים אותה במקום ה-13, רק מעל בני ריינה האחרונה לה 11 נקודות בלבד.

המרוויחות

המרוויחה הגדולה תהיה הפועל ירושלים. הקבוצה של זיו אריה תעלה מעל הקו האדום בזכות 20 הנקודות שצברה, כשזו תהיה הפעם השלישית בלבד העונה שהיא מעל הקו האדום. הראשונה הייתה לאחר המחזור הראשון, השנייה בסיום המחזור ה-22, בזכות הפרש שערים עדיף מול הפועל חיפה.

שחקני הפועל ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)

במקביל, גם שאר היריבות במאבק נגד הירידה בליגת העל ישמחו מהמצב החדש. גם מ.ס אשדוד, הפועל חיפה ועירוני קריית שמונה שבתחתית יהנו משתי נקודות נוספות שיהיו ביניהן לבין המקום שמוביל לליגה הלאומית.

טבלת התחתית לאחר הורדת הנקודות

9. עירוני ק”ש – 24 נקודות (יחס שערים 8-)
10. הפועל חיפה – 24 נקודות (יחס שערים 10-)
11. מ.ס אשדוד – 23 נקודות (יחס שערים 17-)
12. הפועל ירושלים – 20 נקודות (יחס שערים 13-)
13. עירוני טבריה – 18 נקודות (יחס שערים 19-)
14. בני ריינה – 11 נקודות (יחס שערים 11-)

