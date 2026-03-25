לא רק מקצועי: למה ריאל חייבת לרכוש את פאס?

קומו נמצאת בעונה נפלאה בליגה האיטלקית. קבוצתו של ססק פברגאס נמצאת במקום הרביעי בסרייה א’ ומרחק שני משחקים מזכייה בגביע האיטלקי, כאשר שחקן המפתח הבלתי מעורער של הקבוצה הוא ניקו פאס.

הארגנטינאי מעורב העונה ב-17 שערים (11 כיבושים ו-6 בישולים) מעמדת הקישור בקבוצה. בזכות היכולת הנהדרת שלו יש לו לא מעט מחזרות בחבי אירופה, כאשר יש דיווחים על הצעות עבורו בשווי של למעלה מ-60 מיליון אירו.

מי שעשויה להרוויח לא מעט מפאס היא קבוצתו לשעבר, ריאל מדריד. יש לא מעט שמועות על כך שהקשר עשוי לחזור לבלאנקוס בסוף העונה בשל יכולותיו במרכז המגרש, דבר אשר חסר מאוד בסגל של אלבארו ארבלואה. אך כתוצאה מהעונה הנהדרת של הארגנטינאי, יכול להיות שריאל מדריד תחזיר אותו לשורותיה לא בגלל הפן המקצועי.

ניקו פאס, נמצא בעונת שיא (IMAGO)

פרטי החוזה והאפשרות ל”אקזיט” מצד הבלאנקוס

כאשר פאס עבר לקומו מריאל מדריד הבלאנקוס הציבו בחוזה שני סעיפים עתידיים: סעיף רכישה חוזרת בסכום של תשעה מיליון אירו, ואחוזים עתידיים ממכירת השחקן (50%). כתוצאה מכך יש סיכוי רב שהספרדים יחזירו את הקשר לשורותיהם רק על מנת למכור אותו לכל המרבה במחיר.

בקיץ הקודם הייתה לריאל מדריד אפשרות לעשות את אותו המהלך אך היא לא ראתה בכך אפשרות ל”אקזיט” על השחקן והחליטה להשאיר אותו בקבוצה האיטלקית. היום פלורנטינו פרס מבין שבמידה והוא לא ירכוש את הקשר הוא עלול להפסיד כסף רב.

במידה וקומו תמכור את פאס, מחיר השחקן יתחלק שווה בשווה עם ריאל מדריד. מנגד, אם הבלאנקוס יקנו חזרה את הארגנטינאי בתשעה מיליון אירו, הם יקבלו את המחיר המלא מצד המחזרות ולא יצטרכו להתחלק עם אף אחד במחיר.

פלורנטינו פרס, לא ירצה להפסיד כסף על פאס (IMAGO)

אין ספק שניקו פאס עשוי לתרום רבות מבחינה מקצועית לריאל מדריד, הארגנטינאי הראה העונה יכולות ואיכות שאין לאף שחקן קישור של הבלאנקוס. אך כפי שאנחנו מכירים כבר את פרס, ספק גדול אם הוא לא ינצל את המקפצה של השחקן על מנת לבצע אקזיט נוסף בשורות המועדון.