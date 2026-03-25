יום רביעי, 25.03.2026 שעה 19:24
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

לא רק מקצועי: למה ריאל חייבת לרכוש את פאס?

לבלאנקוס יש אופציית רכישה נמוכה עבור הארגנטינאי, שמספק עונה מופלאה באיטליה. במידה ולא יירכש ע"י הספרדים, קומו תוכל להרוויח עליו בקיץ הקרוב

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

קומו נמצאת בעונה נפלאה בליגה האיטלקית. קבוצתו של ססק פברגאס נמצאת במקום הרביעי בסרייה א’ ומרחק שני משחקים מזכייה בגביע האיטלקי, כאשר שחקן המפתח הבלתי מעורער של הקבוצה הוא ניקו פאס.

הארגנטינאי מעורב העונה ב-17 שערים (11 כיבושים ו-6 בישולים) מעמדת הקישור בקבוצה. בזכות היכולת הנהדרת שלו יש לו לא מעט מחזרות בחבי אירופה, כאשר יש דיווחים על הצעות עבורו בשווי של למעלה מ-60 מיליון אירו.

מי שעשויה להרוויח לא מעט מפאס היא קבוצתו לשעבר, ריאל מדריד. יש לא מעט שמועות על כך שהקשר עשוי לחזור לבלאנקוס בסוף העונה בשל יכולותיו במרכז המגרש, דבר אשר חסר מאוד בסגל של אלבארו ארבלואה. אך כתוצאה מהעונה הנהדרת של הארגנטינאי, יכול להיות שריאל מדריד תחזיר אותו לשורותיה לא בגלל הפן המקצועי.

ניקו פאס, נמצא בעונת שיא (IMAGO)

פרטי החוזה והאפשרות ל”אקזיט” מצד הבלאנקוס

כאשר פאס עבר לקומו מריאל מדריד הבלאנקוס הציבו בחוזה שני סעיפים עתידיים: סעיף רכישה חוזרת בסכום של תשעה מיליון אירו, ואחוזים עתידיים ממכירת השחקן (50%). כתוצאה מכך יש סיכוי רב שהספרדים יחזירו את הקשר לשורותיהם רק על מנת למכור אותו לכל המרבה במחיר.

בקיץ הקודם הייתה לריאל מדריד אפשרות לעשות את אותו המהלך אך היא לא ראתה בכך אפשרות ל”אקזיט” על השחקן והחליטה להשאיר אותו בקבוצה האיטלקית. היום פלורנטינו פרס מבין שבמידה והוא לא ירכוש את הקשר הוא עלול להפסיד כסף רב.

במידה וקומו תמכור את פאס, מחיר השחקן יתחלק שווה בשווה עם ריאל מדריד. מנגד, אם הבלאנקוס יקנו חזרה את הארגנטינאי בתשעה מיליון אירו, הם יקבלו את המחיר המלא מצד המחזרות ולא יצטרכו להתחלק עם אף אחד במחיר.

פלורנטינו פרס, לא ירצה להפסיד כסף על פאס (IMAGO)

אין ספק שניקו פאס עשוי לתרום רבות מבחינה מקצועית לריאל מדריד, הארגנטינאי הראה העונה יכולות ואיכות שאין לאף שחקן קישור של הבלאנקוס. אך כפי שאנחנו מכירים כבר את פרס, ספק גדול אם הוא לא ינצל את המקפצה של השחקן על מנת לבצע אקזיט נוסף בשורות המועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */