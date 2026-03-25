סנגל ערערה על ההחלטה לקחת לה את הזכייה

ימים דרמטיים בכדורגל האפריקאי. קצת יותר משבוע עבר מאז ההחלטה מעוררת המחלוקת של ההתאחדות האפריקאית (CAF) על הפסד טכני לסנגל בגמר, לקיחת התואר ממנה והענקתו למרוקו, כשסנגל לא מתכוונים לוותר.

בית הדין לבוררות בספורט (CAS) הודיע היום (רביעי) כי הוא קיבל באופן רשמי את הערעור של סנגל על החלטת ההתאחדות האפריקאית וימנה בקרוב פאנל שיבחן את ההחלטה על הפסד טכני חודשיים לאחר הגמר.

כזכור, סנגל ירדה לכ-15 דקות במהלך גמר אליפות אפריקה מהמגרש במחאה נגד השיפוט במשחק, כשלאחר מכן שחקניה הסכימו לחזור. היא ניצחה בהארכה 0:1 את מרוקו והניפה את התואר, אך נפסק נגדה הפסד טכני של 3:0 שלקח ממנה את הזכייה.

רגעי הדרמה בין סנגל למרוקו במהלך הגמר (IMAGO)

בסנגל לא הסכימו לקבל את הגזרה. מאז ההכרזה על ההפסד הטכני הם עקצו את ההתאחדות האפריקאית במספר דרכים, מפרסום הסגל לפגרה הנוכחית עם תמונה של הגביע, החלפת תמונת הפרופיל של נשיא המדינה לכזו עם הגביע ברקע והבאתו לבסיס צבאי. כשכעת הם פנו גם בערוצים רשמיים כדי לבטל את ההחלטה.

התקדים בעבר

בית הדין לבוררות בספורט כבר הפך לא פעם את ההחלטות של ההתאחדות האפריקאית, כשהאירוע המעניין ביותר בנושא קרה בנוגע לגמר ליגת האלופות של אפריקה בשנת 2019. ווידאד קזבלנקה המרוקאית נטשה את הגמר מול אספרנס טוניס הטוניסאית, והמשחק פוצץ.

תחילה, ההתאחדות האפריקאית החליטה על משחק חוזר בניגוד לתקנון, אך CAS קבע כי לא הייתה לה סמכות לעשות זאת. ההחלטה חזרה להתאחדות האפריקאית, שנאלצה לקבוע ניצחון טכני, בהתאם להחלטה שהתקבלה במגרש. במקרה של סנגל ההחלטה על המגרש הייתה לסיים את הגמר, והתקדים הזה עשוי לעזור לסנגל בטענות שלה כנגד ההחלטה.