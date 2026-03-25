כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

סנגל ערערה על ההחלטה לקחת לה את הזכייה

לא מוותרת: לאחר שהתאחדות הכדורגל האפריקאית לקחה לה את תואר אלופת אפריקה בגלל ירידת שחקניה מהמגרש והעניקה אותו למרוקו, סנגל פנתה ל-CAS בערעור

שחקני סנגל (IMAGO)
ימים דרמטיים בכדורגל האפריקאי. קצת יותר משבוע עבר מאז ההחלטה מעוררת המחלוקת של ההתאחדות האפריקאית (CAF) על הפסד טכני לסנגל בגמר, לקיחת התואר ממנה והענקתו למרוקו, כשסנגל לא מתכוונים לוותר.

בית הדין לבוררות בספורט (CAS) הודיע היום (רביעי) כי הוא קיבל באופן רשמי את הערעור של סנגל על החלטת ההתאחדות האפריקאית וימנה בקרוב פאנל שיבחן את ההחלטה על הפסד טכני חודשיים לאחר הגמר.

כזכור, סנגל ירדה לכ-15 דקות במהלך גמר אליפות אפריקה מהמגרש במחאה נגד השיפוט במשחק, כשלאחר מכן שחקניה הסכימו לחזור. היא ניצחה בהארכה 0:1 את מרוקו והניפה את התואר, אך נפסק נגדה הפסד טכני של 3:0 שלקח ממנה את הזכייה.

רגעי הדרמה בין סנגל למרוקו במהלך הגמר (IMAGO)רגעי הדרמה בין סנגל למרוקו במהלך הגמר (IMAGO)

בסנגל לא הסכימו לקבל את הגזרה. מאז ההכרזה על ההפסד הטכני הם עקצו את ההתאחדות האפריקאית במספר דרכים, מפרסום הסגל לפגרה הנוכחית עם תמונה של הגביע, החלפת תמונת הפרופיל של נשיא המדינה לכזו עם הגביע ברקע והבאתו לבסיס צבאי. כשכעת הם פנו גם בערוצים רשמיים כדי לבטל את ההחלטה.

התקדים בעבר

בית הדין לבוררות בספורט כבר הפך לא פעם את ההחלטות של ההתאחדות האפריקאית, כשהאירוע המעניין ביותר בנושא קרה בנוגע לגמר ליגת האלופות של אפריקה בשנת 2019. ווידאד קזבלנקה המרוקאית נטשה את הגמר מול אספרנס טוניס הטוניסאית, והמשחק פוצץ.

תחילה, ההתאחדות האפריקאית החליטה על משחק חוזר בניגוד לתקנון, אך CAS קבע כי לא הייתה לה סמכות לעשות זאת. ההחלטה חזרה להתאחדות האפריקאית, שנאלצה לקבוע ניצחון טכני, בהתאם להחלטה שהתקבלה במגרש. במקרה של סנגל ההחלטה על המגרש הייתה לסיים את הגמר, והתקדים הזה עשוי לעזור לסנגל בטענות שלה כנגד ההחלטה.

