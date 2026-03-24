נלחמת: סנגל ערערה רשמית על שלילת הזכייה

ההתאחדות הסנגלית לכדורגל (FSF) הגישה ערעור רשמי לבית הדין לבוררות ספורט (CAS) נגד החלטת התאחדות הכדורגל האפריקאית (CAF) לשלול מסנגל את זכייתה באליפות אפריקה לאומות (AFCON). הערעור, שנרשם באופן רשמי ב-25 במרץ 2026, מבקש לבטל את החלטת CAF ולהכריז על סנגל כזוכה החוקית בטורניר.

בנוסף, ביקשה ההתאחדות הסנגלית להשהות באופן מיידי את המועד האחרון להגשת נימוקי הערעור, עד לקבלת ההחלטה המלאה והמנומקת מצד ההתאחדות האפריקאית. בהתאם להליך, ימונה פאנל בוררים מטעם ההתאחדות שידון במקרה, ולאחר מכן ייקבע לוח זמנים לניהול ההליך המשפטי. מדובר בתהליך שעשוי להימשך זמן, אך בהתאחדות מדגישים כי יפעלו לזרז את קבלת ההכרעה.

“בית הדין ערוך ומוכן”

מתייה ריב, מנכ"ל ההתאחדות האפריקאית, התייחס להתפתחות ואמר: “בית הדין ערוך ומוכן לטפל בסוג זה של מחלוקות, בסיוע בוררים מומחים ובלתי תלויים. אנו מודעים לכך שהקבוצות והאוהדים ממתינים להכרעה, ונפעל לקיים את ההליך במהירות האפשרית תוך שמירה על הליך הוגן לכל הצדדים”.

כזכור, גמר אליפות אירופה בין מרוקו לסנגל נגמר עם זכייה של הסנגלים בגביע, אבל רק אחרי דרמה ענקית שכללה ירידה שלהם מהדשא אחרי החלטה לשרוק לפנדל אותה הם לא אהבו. לבסוף הם חזרו, הפנדל הוחמץ והם המשיכו לזכייה, אך כעבור תקופה ארוכה בצורה מאוד דרמטית נלקח מהם הזכייה והיא הועברה למרוקו.