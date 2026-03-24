יום רביעי, 25.03.2026 שעה 18:56
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

נלחמת: סנגל ערערה רשמית על שלילת הזכייה

ההתאחדות הסנגלית לכדורגל דורשת לבטל את החלטת ההתאחדות האפריקאית ולהכיר בה מחדש כאלופת אפריקה. בית הדין לבוררות ימנה פאנל שידון במקרה המורכב

שחקני סנגל (IMAGO)
ההתאחדות הסנגלית לכדורגל (FSF) הגישה ערעור רשמי לבית הדין לבוררות ספורט (CAS) נגד החלטת התאחדות הכדורגל האפריקאית (CAF) לשלול מסנגל את זכייתה באליפות אפריקה לאומות (AFCON). הערעור, שנרשם באופן רשמי ב-25 במרץ 2026, מבקש לבטל את החלטת CAF ולהכריז על סנגל כזוכה החוקית בטורניר.

בנוסף, ביקשה ההתאחדות הסנגלית להשהות באופן מיידי את המועד האחרון להגשת נימוקי הערעור, עד לקבלת ההחלטה המלאה והמנומקת מצד ההתאחדות האפריקאית. בהתאם להליך, ימונה פאנל בוררים מטעם ההתאחדות שידון במקרה, ולאחר מכן ייקבע לוח זמנים לניהול ההליך המשפטי. מדובר בתהליך שעשוי להימשך זמן, אך בהתאחדות מדגישים כי יפעלו לזרז את קבלת ההכרעה.

“בית הדין ערוך ומוכן”

מתייה ריב, מנכ"ל ההתאחדות האפריקאית, התייחס להתפתחות ואמר: “בית הדין ערוך ומוכן לטפל בסוג זה של מחלוקות, בסיוע בוררים מומחים ובלתי תלויים. אנו מודעים לכך שהקבוצות והאוהדים ממתינים להכרעה, ונפעל לקיים את ההליך במהירות האפשרית תוך שמירה על הליך הוגן לכל הצדדים”.

כזכור, גמר אליפות אירופה בין מרוקו לסנגל נגמר עם זכייה של הסנגלים בגביע, אבל רק אחרי דרמה ענקית שכללה ירידה שלהם מהדשא אחרי החלטה לשרוק לפנדל אותה הם לא אהבו. לבסוף הם חזרו, הפנדל הוחמץ והם המשיכו לזכייה, אך כעבור תקופה ארוכה בצורה מאוד דרמטית נלקח מהם הזכייה והיא הועברה למרוקו.

