דקה 24: ישראל - אוסטריה עד 19 1:0

נבחרת הנוער של ישראל פותחת בשעה זו קמפיין חדש – מוקדמות אליפות אירופה. כדי להעפיל לטורניר שיתקיים ב-2027, הנבחרת תצטרך לעבור שלושה שלבים, לפי השיטה החדשה של אופ"א לנבחרות עד גיל 19.

בשני השלבים הראשונים, הנבחרות חולקו לשני דרגים, א' ו-ב', ולמספר בתים. הנבחרת של אופיר חיים מדורג בדרג א’, שחולק לשבעה בתים של ארבע נבחרות.

הכחולים לבנים מתחילים בשעה זו את הקמפיין במשחק ‘ביתי’ מול אוסטריה וייפגשו במשך את גרמניה ובוסניה. אחרי שלושת המשחקים הללו, הקבוצה שתסיים במקום הרביעי והאחרון תרד לדרג ב' לקראת השלב השני.

שלוש האחרות ימשיכו לשלב הבא, שבסיומו האחרונה בבית בן 4 הנבחרות תרד לדרג ב', ושלוש הראשונות יעלו לשלב השלישי והאחרון - שלב העילית, ממנו הראשונה בכל בית תעפיל לטורניר.

מחצית ראשונה

שער! בדקה ה-11, אוסטריה עלתה ל-0:1: טייר אקרוקוסו היתל בהגנה הישראלית, חדר לרחבה ושלח בעיטה שטוחה ודחה ברגל שמאל אל הפינה הרחוקה.

דקה 14: וינדל הגיע לכדור שהוגבה לתוך הרחבה ובעט מהאוויר ברגל שמאל, אך הכדור שלו חלף מעט ליד הקורה.