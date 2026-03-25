היורש של נדאל? לנדאלוסה ברבע גמר מיאמי

הטניס הספרדי ממשיך לייצר כוכבים בקצב מסחרר, ונראה שהשם החם התורן בסבב העולמי הוא מרטין לנדאלוסה. הטניסאי בן ה-20, שדורג במקום ה-151 בעולם ערב הטורניר, עשה את דרכו כל הדרך משלב המוקדמות ורושם טורניר חלומי ובלתי נשכח במיאמי. עם ניצחונו הדרמטי בשמינית הגמר, המדרידאי הצעיר עשה היסטוריה כשהפך לטניסאי הראשון אי פעם שנולד בשנת 2006 ומעפיל לרבע גמר של טורניר מאסטרס 1000. עבור רבים בספרד, ההתפוצצות הזו הייתה רק עניין של זמן.

הדרך של לנדאלוסה לשמונה האחרונים בטורניר היוקרתי בפלורידה לא הייתה פשוטה כלל וכללה הדחת שורת מדורגים. לאחר שניצח במוקדמות את מקנזי מקדונלד וטיאגו אגוסטין טיראנטה, הוא עבר בסיבוב הראשון את מרקוס גירון האמריקאי. משם המשיך להדיח שחקנים בכירים כמו לוצ'יאנו דרדרי וקארן חצ'אנוב, עד שפגש בשמינית הגמר את האמריקאי סבסטיאן קורדה (המדורג 32 בטורניר), מי שהדיח מוקדם יותר את קרלוס אלקראס. לאחר שהפסיד את המערכה הראשונה בקלות, הספרדי מצא את עצמו עם הגב לקיר בנקודת משחק לחובתו בשובר השוויון של המערכה השנייה. למרות הלחץ העצום, הוא הפגין אומץ רב, לקח סיכון, הציל את נקודת המשחק עם חבטת גב יד מוצלחת, והשלים מהפך אדיר בדרך לניצחון 2:6, 7:6, 6:4. זהו ניצחונו השישי ברציפות במיאמי.

מרטין לנדאלוצ'ה בפעולה על המגרש. (אימאגו)

ההצלחה של לנדאלוסה, המתנשא לגובה של 1.93 מטרים ומחזיק בחבטת כף יד אימתנית, אינה מקרית. מדובר במי שסומן כהבטחה גדולה כבר מגיל צעיר, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה לנוער ב-2022 וטיפס למקום הראשון בעולם בדירוג הצעירים. למרות פציעה בכתף שעיכבה מעט את פריצתו המצופה לסבב הבוגרים, במיאמי הוא מוכיח שוב את הפוטנציאל העצום שלו. הוא מתאמן באקדמיה של רפאל נדאל מאז שהיה בן 14, וניכר כי שאב השראה רבה מהאליל הספרדי ומהמורשת של הטניס במדינתו.

"אני חושב שאימצתי חלק מהמנטליות של רפא, רוח הלחימה הספרדית", אמר לנדאלוסה לאחר הניצחון הגדול. "כשראיתי את עצמי במצב הזה של נקודת משחק נגדי, נזכרתי בשחקנים כמו נדאל, דויד פרר, חואן קרלוס פררו וכמובן קרלוס אלקראס. אמרתי לעצמי שאני חייב לעשות את אותו הדבר".

הטניסאי הצעיר אף שיתף על החוויות שלו מהאימונים עם האגדה הספרדית: "להתאמן עם רפא כשהייתי בן 15 ולהרגיש שהוא מכבד אותי ונותן הכל כאילו הוא משחק מול המדורג ראשון בעולם - זה משהו שנשאר איתי בראש ועוזר לי היום. המשחק שלי השתפר והתפתח בזכותו, וזה משתלם עכשיו".

מרטין לנדאלוצ'ה מניף אגרוף בשמחה. (אימאגו)

בעקבות ההישג הפנטסטי במיאמי, לנדאלוסה צפוי לרשום זינוק משמעותי מאוד בדירוג העולמי. הוא יקפוץ לפחות 48 שלבים לאזור המקום ה-103 בעולם, דירוג שיא בקריירה שלו עד כה. ניצחון נוסף אף יבטיח לו כניסה היסטורית אל תוך המאייה הראשונה, ואולי אף התברגות ב-70 הראשונים. המשוכה הבאה שלו בדרך לחצי הגמר תהיה לא פשוטה בכלל - הטניסאי הצ'כי יז'י להצ'קה (המדורג 21), שנמצא אף הוא בכושר נהדר ואחראי להדחתו של טיילור פריץ בשמינית. כעת, עולם הטניס כולו יעקוב לראות האם מסע הקסם של היהלום הספרדי החדש יימשך אל עבר ארבעת האחרונים.