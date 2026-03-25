אייל אינדיג לא ישתתף באליפות אירופה באוגוסט

המתעמל אייל אינדיג (22, 1.75 מטר) ממכבי תל אביב, חבר נבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים, מהמתעמלים המובילים של ישראל בתרגילי סוס הסמוכות והמתח, לא ישתתף באליפות אירופה הקרובה שתהיה באוגוסט בזאגרב, קרואטיה, בגלל פציעה בכתף. אינדיג עומד לצאת בסוף השבוע לבלגיה, שם יעבור בשבוע הבא ניתוח. על פי תחזית רופאיו, תהליך השיקום והחזרה לפעילות מלאה יימשכו כשלושה חודשים.

לצד פסק הזמן הבלתי צפוי, התקבל השבוע אייל אינדיג ללימודים על בסיס מלגה מלאה באוניברסיטת מישיגן, ארצות הברית, אלופת המכללות המכהנת בהתעמלות לבנים, בשורותיה מופיע פרד ריצ'ארד, מדליסט הארד בקרב רב באליפות העולם שהייתה באנטוורפן באוקטובר 2023 ושותף למדליית הארד של נבחרת ארצו בקרב רב באליפות זו. אחד המתעמלים המפורסמים ביותר בתולדות מישיגן הוא סאם מיקולאק, שמונה פעמים אלוף ארצות הברית שייצג את ארצות הברית בשלושה משחקים אולימפיים: לונדון 2012, ריו 2016 וטוקיו 2020. אינדיג ילמד בשנה הראשונה לימודים כללים ובהמשך הוא מתכנן ללמוד כלכלה ומדעי המדינה.

מי שתצטרף אליו והתקבלה גם היא ללימודים במישיגן, גם במלגה מלאה, היא בת הזוג שלו, מתעמלת המכשירים האולימפית הבכירה של ישראל, ליהיא רז מא.ס רמת השרון, שייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים בפאריס 2024 וטוקיו 2020 ומכוונת להופעה אולימפית שלישית בלוס אנג'לס 2028. נבחרת התעמלות הנשים של מישיגן, שהייתה אלופת המכללות ב-2022 מדורגת שנים רבות בין 10 המכללות הטובות ביותר בהתעמלות מכשירים לבנות בארצות הברית. רז מתעתדת ללמוד מדעי הנתונים.

אייל אינדיג (גלעד קוולרצ'יק, באדיבות מכבי תל אביב)

אינדיג ורז מתכננים לצאת לארצות הברית באוגוסט הקרוב. אינדיג יכין עצמו לאחר הניתוח לפעילות בנבחרת האוניברסיטה ולאליפות העולם, שתהיה באוקטובר ברוטרדם. רז, שסיימה בחודש שעבר המקום הרביעי בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בקוטבוס, גרמניה, מתכוננת להשתתף בשלוש תחרויות הכנה בינלאומיות, באליפות ישראל, באליפות אירופה ובמשחקי המכביה, עד להצטרפותה לנבחרת מישיגן.

אינדיג, שעלה לישראל מאנגליה לפני עשר שנים, התחיל את העונה הנוכחית בצורה טובה מאוד. הוא העפיל לגמר גביע האתגר בהונגריה מהמקום הראשון בתרגיל סוס הסמוכות. בגמר סיים במקום השמיני. בהמשך, בגביע האתגר בגרמניה העפיל לגמר סוס הסמוכות אליו העפילו שישה מתעמלים שהופיעו בגמר אליפות העולם, שהייתה השנה באינדונזיה וישראל לא השתתפה בה , ועוד מתעמל שקבע את תוצאת השנה במכשיר זה. אינדיג הציג יכולת טובה ודורג במקום השמיני.

במהלך התחרות הרגיש אינדיג חולשה בכתף ומהר מאד המצב החמיר. בבדיקה שביצע, התגלה כי יש לו ציסטה הממוקמת על עצב בכתף ועליו לעבור ניתוח. פציעה זו היא זכר לפציעה קשה שעבר אינדיג בספטמבר 2023, כאשר בחימום האחרון לקראת תרגיל המתח בתחרות ההכנה האחרונה לאליפות העולם שהייתה באנטוורפן, פספס את המתח, נפל ושבר את שני המרפקים, פציעה שהשביתה אותו מפעילות במשך כשנה וחצי.

יומיים לפני יציאתו לניתוח בבלגיה, נשמע אייל אינדיג אופטימי: "זה עוד פרק בחיים הספורטיביים שלי שאני צריך להתגבר עליו. לא כך דמיינתי את העונה הזאת, אבל אני הכי סומך על עצמי שאחזור לעצמי, כי עברתי כבר מספר פציעות מורכבות. זו לא הפעם הראשונה שאני צריך לבנות את עצמי מחדש ואעשה זאת מכיוון שהמטרה אליה אני מכוון היא לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028. כחבר נבחרת ישראלף יש לי ולחברי בנבחרת חוב קטן לעצמנו ולמדינת ישראל, שכן החמצנו את פאריס 2024 בארבע עשיריות ואנחנו שואפים להשיג הפעם את הכרטיס האולימפי".

אייל אינדיג וסרגיי וייסבורג (גלעד קוולרצ'יק, באדיבות מכבי תל אביב)

מאמנו במכבי תל אביב ונבחרת ישראל, סרגיי וייסבורג, שהיה שותף להחלטה של אייל אינדיג לצאת ללימודים בארה"ב נתן לו את ברכת הדרך. "סרגיי עודד אותי לבצע את הצעד הזה. הוא אמר לי משהו שנחרט עמוק עמוק בתוכי. הוא אמר לי שאני נותן ונותן ומגיע לי גם לקבל. זוהי זכות גדולה לשמוע כזו אמירה מסרגיי”, אמר אינדיג.