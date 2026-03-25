ספק אם המשחק בצפת יתקיים, ג'ו רייס יעזוב

א.ס אשקלון/קריית גת עשויה שלא להופיע למשחקה בצפת במסגרת המחזור ה-23 בליגה הלאומית, שצפויה להתחדש בסוף השבוע. קריית גת אמורה להתמודד מול מ.ס צפת בעיר הצפונית (שישי, 13:30, אולם הפיס צפת), אך במועדון מביעים חשש כבד מהגעה לאזור.

היום (חמישי) החליטו במועדון שלא לחייב את השחקנים להגיע ולתת לכל אחד מהם את זכות הבחירה האישית. לפי המסתמן כרגע, רוב שחקני הסגל מסרבים לנסוע לעיר הגלילית בשל המתיחות הביטחונית.

זעזוע בסגל: ג'ו רייס נפרד

בגזרת השחקנים, הסנטר ג'ו רייס ביקש להשתחרר מהקבוצה לאלתר בשל המצב. במועדון החליטו להיענות לבקשתו, והוא צפוי לעזוב את הארץ בימים הקרובים. רייס כמובן לא ייקח חלק במשחק המתוכנן מחר בצפת, והקבוצה כבר החלה בחיפושים אחר מחליף.

בסביבת הקבוצה הסבירו את החשש הכבד: "אנחנו ממש רוצים לשחק, אבל האזור פשוט לא בטוח. לפני יומיים נהרגה שם אישה שעצרה בצד הדרך ממש לפי ההנחיות. לשחק בצפת בימים כאלה זה טירוף וסכנת חיים ממשית".