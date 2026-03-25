יום רביעי, 25.03.2026 שעה 21:53
כדורסל ישראלי

ספק אם המשחק בצפת יתקיים, ג'ו רייס יעזוב

במועדון החליטו לאפשר לשחקנים לבחור האם להגיע למשחק, וכרגע רובם מתנגדים: ״זה סכנת חיים״. הסנטר יעזוב בשל המצב הביטחוני והקבוצה מחפשת מחליף

|
קריית גת (איגוד הכדורסל)
א.ס אשקלון/קריית גת עשויה שלא להופיע למשחקה בצפת במסגרת המחזור ה-23 בליגה הלאומית, שצפויה להתחדש בסוף השבוע. קריית גת אמורה להתמודד מול מ.ס צפת בעיר הצפונית (שישי, 13:30, אולם הפיס צפת), אך במועדון מביעים חשש כבד מהגעה לאזור.

היום (חמישי) החליטו במועדון שלא לחייב את השחקנים להגיע ולתת לכל אחד מהם את זכות הבחירה האישית. לפי המסתמן כרגע, רוב שחקני הסגל מסרבים לנסוע לעיר הגלילית בשל המתיחות הביטחונית.

זעזוע בסגל: ג'ו רייס נפרד

בגזרת השחקנים, הסנטר ג'ו רייס ביקש להשתחרר מהקבוצה לאלתר בשל המצב. במועדון החליטו להיענות לבקשתו, והוא צפוי לעזוב את הארץ בימים הקרובים. רייס כמובן לא ייקח חלק במשחק המתוכנן מחר בצפת, והקבוצה כבר החלה בחיפושים אחר מחליף.

בסביבת הקבוצה הסבירו את החשש הכבד: "אנחנו ממש רוצים לשחק, אבל האזור פשוט לא בטוח. לפני יומיים נהרגה שם אישה שעצרה בצד הדרך ממש לפי ההנחיות. לשחק בצפת בימים כאלה זה טירוף וסכנת חיים ממשית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */