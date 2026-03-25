יום רביעי, 25.03.2026 שעה 21:51
כדורגל ישראלי

גיא לוזון: מה שהיה נגד נבחרת הולנד זה היסטוריה

מאמן הצעירה לפני הונגריה מחר ב-20:30, ההכנה לקראת הקרב הגורלי עם בוסניה: "מאני טיים". עבד: "נלחמים עבור המדינה והחיילים". ומה אמר על לבאנטה?

גיא לוזון (רדאד ג'בארה)
פגרת הנבחרות היא כמובן לא רק בגילאים של הבוגרים, אלא גם הנבחרות ברוב השנתונים ישחקו. בישראל, הנבחרת הצעירה של גיא לוזון תפגוש מחר (חמישי, 20:30) את הונגריה למשחק ידידות, ורגע לפניו המאמן דיבר, כמו גם אחד מכוכבי הנבחרת ושחקן הליגה הספרדית, תאי עבד.

לוזון אמר: “אני חושב שהמשחק הזה בא לנו בדיוק בזמן מהסיבה הפשוטה שאנחנו אחרי תקופה שבארץ לא משחקים, והמשחק האימון הזה לפני המשחק הרשמי החשוב נגד בוסניה הוא קריטי. גם היריבה ברמה טובה ותיתן פייט, וגם כושר משחק לשחקנים שיעלו וישחקו במשחק נגד בוסניה”.

עוד מהמאמן: “מה שהיה נגד הולנד ובחלון האחרון היסטוריה, פחות מעניין אותנו, אנחנו עם הפנים קדימה. העובדה שניצחנו אז לא ייתן יתרון במשחקים הבאים, המשחק הבא הוא מאני טיים בין קבוצות שרוצות להתברג בפלייאוף וזה גמר כמובן עבור כולנו. תמיד יש 15-20% של שחקנים חשובים, שחקנים פורצים, מתבלטים, אנחנו עוקבים אחרי כולם. בסופו של דבר בוחרים את הטובים ביותר”. 

תאי עבד: “נלחמים עבור המדינה, עבור החיילים”

עבד שיתף: “סיימנו את המשחק הקודם בהרגשה טובה ושאפשר לעשות משהו גדול, מעכשיו הצוות והשחקנים יודעים שאנחנו הולכים למשחק גורלי נגד בוסניה, אבל יש קודם משחק שחשוב להכנה מול הונגריה. רוצים לנצח כל משחק, כמובן שהחשיבות נגד בוסניה אבל גם נגד הונגריה כולנו נבוא מחויבים במטרה לנצח”.

ברמה האישית: “ההתאקלמות שלי בלבאנטה טובה, אני אוהב את האנשים בספרד. אם אנשים רוצים לדעת על אנטישמיות אז אין, אני לא מרגיש. אני רוצה להוכיח את עצמי ושמקומי להיות באחד התפקידים הראויים בקבוצה, אולי זה ייקח קצת זמן, כרגע אני כל כולי בנבחרת”.

לסיכום: “אני חושב שבכל הנוגע למוטיבציה אין מה להוסיף, כולנו דרוכים ובטח בגלל המצב בארץ. אנחנו לא משחקים עבור עצמנו, אלא על המדינה, על חיילים שנלחמים על עתיד טוב והעתיד שלנו. זו המוטיבציה וזה מה שאשדר לשחקנים מהצד שלי, אנחנו רוצים לנצח עבור המדינה, עבור הסמל, ונעשה הכי טוב שאנחנו יכולים”.

