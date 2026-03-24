גוף בחצי גמר מיאמי, עשויה לעקוף את שביונטק

קוקו גוף ממשיכה להוכיח המון אופי. הטניסאית האמריקאית בת ה-22, המדורגת רביעית בעולם, העפילה הלילה לחצי גמר טורניר המאסטרס במיאמי (WTA 1000) בפעם הראשונה בקריירה שלה, לאחר שגברה על השוויצרית בלינדה בנצ'יץ' (12 בטורניר) בתוצאה 3:6, 6:1, 3:6 בתום שעתיים ו-15 דקות של טניס מותח. בכך, הפכה גוף לאמריקאית הצעירה ביותר שמגיעה למעמד זה בטורניר היוקרתי מאז סרינה וויליאמס בשנת 2004.

המשחק עצמו היה רכבת הרים. גוף פתחה נהדר, עלתה ליתרון מהיר ולקחה את המערכה הראשונה, אך בנצ'יץ' העלתה את הרמה, ניצלה טעויות של האמריקאית והשוותה ל-1:1 במערכות בפחות מחצי שעה. במערכה המכרעת, השוויצרית כבר הובילה 2:3 עם שבירה ונראתה בדרך לניצחון, אך גוף הראתה את החוסן המנטלי שמאפיין אותה. ברגע של תסכול היא מלמלה לעצמה "כל כך הרבה הזדמנויות", ומיד לאחר מכן שברה בחזרה וזכתה בארבעה משחקונים רצופים כדי לסגור את הסיפור.

קוקו גוף מכה גב-יד. (רויטרס)

מבחינה סטטיסטית, גוף שלטה למרות הנפילה במערכה השנייה. היא חבטה 32 ווינרים לעומת 14 בלבד של בנצ'יץ', וזכתה ב-76 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה שלה. הדרך של גוף לחצי הגמר לא הייתה פשוטה כלל. למעשה, זהו הניצחון הרביעי ברציפות שלה בטורניר שמוכרע במערכה שלישית, לאחר שגברה קודם לכן על אליזבטה קוצ'יארטו, אליסיה פארקס וסוראנה קירסטאה. "אני חושבת שזה היה המשחק הראשון בכל הטורניר שבו שיחקתי באמת טוב", ניתחה גוף. "היו המון ריצות היום וכמה נפילות, אבל אני מאוד גאה באיך שנלחמתי. מול אליסיה פארקס הקהל היה קצת מבולבל כי שתינו אמריקאיות, אבל היום לא היה שום בלבול. ההרגשה לשחק בסשן הלילה במיאמי היא נהדרת".

היריבות בין השתיים הגיעה למיאמי טעונה מראש, זכר למפגש הסוער ביניהן באליפות סין הפתוחה לפני כחצי שנה. באותו משחק, בנצ'יץ' התעמתה עם הצוות של גוף, דרשה מהם לשתוק והאשימה את האמריקאית במשחקי מוחות לאחר שהצוות חגג נקודות מוקדם מדי לטעמה. הפעם, גוף הצליחה לשמור על קור רוח ברגעים המכריעים ולהשיג את הניצחון החמישי שלה על השוויצרית.

ההישג של גוף מרשים במיוחד לאור העובדה שהיא כמעט ולא לקחה חלק בטורניר. האמריקאית הגיעה למיאמי לאחר שנאלצה לפרוש מטורניר אינדיאן וולס עקב פציעה עצבית בידה. "רוב הצוות שלי בכלל לא רצה שאשחק בטורניר הזה, אבל אני הטלתי וטו על ההחלטה", חשפה גוף, שנולדה בפלורידה ולא רצתה לוותר על הטורניר הביתי. "אני מרגישה הרבה יותר טוב, הכאב מופיע רק לעיתים רחוקות ולא משפיע על המשחק שלי".

באופן מפתיע, ולמרות שהיא מחזיקה כבר ב-11 תארי סבב, כולל זכיות באליפות ארצות הברית הפתוחה וברולאן גארוס, גוף שיתפה בפתיחות על ההתמודדות המנטלית שלה. "לפעמים אני סובלת מתסמונת המתחזה", הודתה לאחר הניצחון. "אפילו כשמקריאים את ההישגים שלי כשאני עולה למגרש, זה לא מרגיש שזו אני. המאמנים שלי מזכירים לי מי אני וכמה אני שחקנית טובה. לפעמים אני מאמינה בזה, ולפעמים לא. אני פשוט מנסה להאמין בעצמי יותר, כי הכדור לא משקר".

קוקו גוף ו בלינדה בנצ'יץ' מתחרות (אימאגו)

בחצי הגמר תפגוש גוף את הצ'כית קרולינה מוחובה (13 בטורניר), שניצחה את ויקטוריה אמבוקו בשתי מערכות. המאזן בין השתיים עומד על 0:5 לטובת האמריקאית, אך גוף מסרבת להסתנור: "אני לא חושבת על המאזן בינינו. המשחקים תמיד צמודים, במיוחד כשאני משחקת כאן, ואני יודעת כמה היא שחקנית מצוינת".

מעבר לכרטיס לגמר היוקרתי, למשחק הקרוב תהיה משמעות אדירה עבור גוף גם בדירוג העולמי. בעקבות ההדחה המוקדמת של איגה שביונטק בסיבוב השני, ניצחון של גוף על מוחובה יעלה את מאזנה ל-7,278 נקודות דירוג ויבטיח לה את העקיפה על פני הפולנית בדרך למקום השלישי בעולם.