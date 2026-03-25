5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"התובע אינו מעוניין בצדק או בטובת הכדורגל"

על רקע הדיון בעניינה בביה"ד, עירוני טבריה תקפה בחריפות את עו"ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות: "מסע הרס אישי ונקמני כנגד המועדון, שחקניו ובעליו"

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

בזמן הרקע הדיון המכריע בעניינה בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, עירוני טבריה פרסמה הערב (רביעי) הודעה חריפה בנוגע למה שהתרחש בזמן הדיון ותקפה את תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן: “אינו מעוניין בצדק או בטובת הכדורגל”.

הודעת מועדון: “הגענו היום לבית הדין ב'נפש חפצה', כפי שהתבקשנו. הוכחנו באחריות ובבגרות שאנחנו מוכנים לשלם מחיר ספורטיבי לא קטן ולקחת אחריות על ליקויי עבר שתוקנו זה מכבר, וכל זאת כדי למנוע פגיעה אנושה במועדון ובעיר טבריה.

לצערנו הרב, התברר היום מעל לכל ספק כי תובע ההתאחדות אינו מעוניין בצדק או בטובת הכדורגל, אלא רק במסע הרס אישי ונקמני כנגד המועדון, שחקניו ובעליו. 

“ניתוק מוחלט מהמציאות”

סירובו העיקש והלא מובן להצעת הדיין הראשי של בית הדין מעיד על ניתוק מוחלט מהמציאות בה נמצאים המועדון, העיר והענף כולו. עירוני טבריה תמשיך להילחם על צדקתה. 

לא ניתן לאף גורם, קיצוני ככל שיהיה, לרמוס את המועדון שנבנה בעמל רב ומשמש עוגן לעיר שלמה. אנחנו בטוחים שבית הדין ידע להעריך את התנהלותנו האחראית מול הקיצוניות וקהות החושים שהפגינה המאשימה וכנראה שרק שיקולים זרים לנגד עינייה והכל יתברר בהמשך”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
