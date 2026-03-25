"התובע אינו מעוניין בצדק או בטובת הכדורגל"

בזמן הרקע הדיון המכריע בעניינה בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, עירוני טבריה פרסמה הערב (רביעי) הודעה חריפה בנוגע למה שהתרחש בזמן הדיון ותקפה את תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן: “אינו מעוניין בצדק או בטובת הכדורגל”.

הודעת מועדון: “הגענו היום לבית הדין ב'נפש חפצה', כפי שהתבקשנו. הוכחנו באחריות ובבגרות שאנחנו מוכנים לשלם מחיר ספורטיבי לא קטן ולקחת אחריות על ליקויי עבר שתוקנו זה מכבר, וכל זאת כדי למנוע פגיעה אנושה במועדון ובעיר טבריה.

לצערנו הרב, התברר היום מעל לכל ספק כי תובע ההתאחדות אינו מעוניין בצדק או בטובת הכדורגל, אלא רק במסע הרס אישי ונקמני כנגד המועדון, שחקניו ובעליו.

“ניתוק מוחלט מהמציאות”

סירובו העיקש והלא מובן להצעת הדיין הראשי של בית הדין מעיד על ניתוק מוחלט מהמציאות בה נמצאים המועדון, העיר והענף כולו. עירוני טבריה תמשיך להילחם על צדקתה.

לא ניתן לאף גורם, קיצוני ככל שיהיה, לרמוס את המועדון שנבנה בעמל רב ומשמש עוגן לעיר שלמה. אנחנו בטוחים שבית הדין ידע להעריך את התנהלותנו האחראית מול הקיצוניות וקהות החושים שהפגינה המאשימה וכנראה שרק שיקולים זרים לנגד עינייה והכל יתברר בהמשך”.