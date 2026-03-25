יום רביעי, 25.03.2026 שעה 18:11
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

כולל פאטי ושוער יהודי: מושאלי ברצלונה תקועים

הקיצוני לא מקבל הרבה דקות במונאקו, פנייה איבד את מקומו באלצ'ה, יעקובישווילי על הספסל 5 משחקים ברציפות וגם פורט חסר מזל: המצב של המושאלים

אנסו פאטי (IMAGO)
עונת ההשאלות של ברצלונה, שאמורה הייתה לשמש קרש קפיצה עבור שחקני העתיד של המועדון, הופכת בינתיים לאכזבה גדולה. שורת צעירים שיצאו לצבור ניסיון מתקשים למצוא את מקומם, בין אם בשל מיעוט דקות, אובדן אמון או פציעות.

אנסו פאטי, אחד השמות הבולטים שיצאו בהשאלה, מתקשה להשתלב במונאקו. הקיצוני פתח רק בשלושה מתוך 13 משחקים בשנת 2026, נתון שמעורר דאגה במועדון הקטלוני שמקווה לראות אותו חוזר לכושר ולביטחון. גם בגזרת השוערים המצב לא מזהיר. איניאקי פנייה, שוער המשנה של ברצלונה, איבד את מקומו בהרכב של אלצ'ה ולא שותף בששת המשחקים האחרונים של קבוצתו.

גם בשער אין חדשות טובות

במקביל, דייגו קוצ'ן אסטרלאגה איבד גם הוא את מקומו בין הקורות ואף נפצע, מה שמעמיק את חוסר היציבות. המצב לא טוב יותר גם בקרב שחקני השדה הצעירים. הקשר/מגן הקטלוני הקטור פורט החל לצבור תאוצה ולהרשים, אך נעצר בעקבות פריקת כתף שמרחיקה אותו מהמגרשים. בנוסף, ארון יעקובישווילי מוצא את עצמו על הספסל כבר חמישה משחקים ברציפות, ללא הזדמנות להוכיח את עצמו.

בשיניים:בארסה מנצחת את ראיו בזכות אראוחו

בברצלונה קיוו שהשאלות יהוו מנוף להתקדמות מקצועית, אך נכון לעכשיו נראה כי רבים מהכישרונות הצעירים תקועים במקום. לקראת חלון ההעברות הקרוב, במועדון יצטרכו לקבל החלטות משמעותיות לגבי עתידם, והאם מסלולי ההשאלה שנבחרו אכן שירתו את מטרת העל.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
