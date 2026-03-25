כולל פאטי ושוער יהודי: מושאלי ברצלונה תקועים

עונת ההשאלות של ברצלונה, שאמורה הייתה לשמש קרש קפיצה עבור שחקני העתיד של המועדון, הופכת בינתיים לאכזבה גדולה. שורת צעירים שיצאו לצבור ניסיון מתקשים למצוא את מקומם, בין אם בשל מיעוט דקות, אובדן אמון או פציעות.

אנסו פאטי, אחד השמות הבולטים שיצאו בהשאלה, מתקשה להשתלב במונאקו. הקיצוני פתח רק בשלושה מתוך 13 משחקים בשנת 2026, נתון שמעורר דאגה במועדון הקטלוני שמקווה לראות אותו חוזר לכושר ולביטחון. גם בגזרת השוערים המצב לא מזהיר. איניאקי פנייה, שוער המשנה של ברצלונה, איבד את מקומו בהרכב של אלצ'ה ולא שותף בששת המשחקים האחרונים של קבוצתו.

גם בשער אין חדשות טובות

במקביל, דייגו קוצ'ן אסטרלאגה איבד גם הוא את מקומו בין הקורות ואף נפצע, מה שמעמיק את חוסר היציבות. המצב לא טוב יותר גם בקרב שחקני השדה הצעירים. הקשר/מגן הקטלוני הקטור פורט החל לצבור תאוצה ולהרשים, אך נעצר בעקבות פריקת כתף שמרחיקה אותו מהמגרשים. בנוסף, ארון יעקובישווילי מוצא את עצמו על הספסל כבר חמישה משחקים ברציפות, ללא הזדמנות להוכיח את עצמו.

בברצלונה קיוו שהשאלות יהוו מנוף להתקדמות מקצועית, אך נכון לעכשיו נראה כי רבים מהכישרונות הצעירים תקועים במקום. לקראת חלון ההעברות הקרוב, במועדון יצטרכו לקבל החלטות משמעותיות לגבי עתידם, והאם מסלולי ההשאלה שנבחרו אכן שירתו את מטרת העל.