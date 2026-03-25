בן שמעון: קבראצחליה? עברתי את גיל ההערצה

אחרי תקופה די ארוכה בלי משחקי נבחרות, הפגרה של חודש מרץ הגיעה וכבר מחר (חמישי, 19:00) נבחרת ישראל תערוך משחק הכנה וניסוי כלים ראשון מזה הרבה זמן. החבורה של רן בן שמעון תפגוש בטביליסי את נבחרת גאורגיה החזקה, אצלה משחק אחד הכוכבים הכי גדולים בעולם כיום, חביצ’ה קבראצחליה.

בן שמעון דיבר במסע”ת לקראת המפגש ונשאל עם הכוכב: “ברמה האישית עברתי את גיל ההערצה, אבל זה שחקן יוצא מן הכלל, ברמות הכי גבוהות שיש. נותנים דגשים עליו, אבל זה ממש לא נכון לראות את הנבחרת רק דרך העיניים האלה, יש שם עוד שחקנים יוצאים מן הכלל, יש בקו השני שחקן שמשחק עם ג’אבר ויש להם קשרים והגנה טובה. התכוננו לנבחרת, לא לשחקן, אבל כמובן שהמעברים של קבראצחליה מסוכנים ביותר ונתנו לזה דגש”.

המאמן הלאומי המשיך: “אנחנו מאמינים שהמשחקים האלה הם סוג של הכנה. אנחנו נמצאים ברמה מאוד תחרותית אז ידידות זה פחות מסתדר לנו. חשבנו שגאורגיה כמו ישראל צריכים להביא את השחקנים הטובים ביותר כי יש להם את ליגת האומות. למאמן שלהם יש את המטרות שלו והיה לי ברור שהם יביאו את השחקנים הטובים ביותר שלהם”.

חביצ'ה קבראצחליה (IMAGO)

לסיכום: “נבחרת ישראל שיחקה בעבר בגאורגיה ואימנתי פה את נבחרת קפריסין ויצא לי להסתובב בטיביליסי. עיר מדהימה, כיפית ומתפתחת. מטבע הדברים בנסיעה הזו הפעם היחידה שראינו את העיר הייתה דרך החלון, כי באנו ליומיים קצרים. שתי הנבחרות לא הגיעו למוקדמות המונדיאל, לשתי הנבחרות יש מטרות חדשות ודרך חדשה, ואנחנו רוצים להתכונן הכי טוב. יש תקוות לבנות משהו חדש, להסיק מסקנות ולבנות את הנבחרת הטובה ביותר”.

דסה: “המילה ידידות נעלמה מהלקסיקון”

קפטן הנבחרת אלי דסה דיבר גם הוא: “גאורגיה מדינה שמאוד אהובה על ידי ישראלים, אוהבים אותה מאוד, מרגישים פה מצוין והם חברים טובים שלנו. רוצים להודות להם על אירוח באמת יוצא מן הכלל, אנשים טובים, לי באופן אישי יש המון חברים גאורגים. מדינה שקרובה לליבי ולהמון ישראלים נוספים”.

עוד מדסה: “הסיטואציה לא פשוטה, כל אחד מחברי המשלחת עם המורכבויות שלו בנושא, חלקנו מרחוק ויש לנו משפחות בארץ, חלק שחווים באופן אישי, נרצה להשתמש במשחק הזה שיעבור ככה ויעשה קצת טוב לאנשים, מקווה שגם ב-90 הדקות הללו לא יהיו אזעקות ויהיה כיף לצפות, וכמובן מקווים לימים טובים יותר. המילה ידידות נעלמה מהלקסיקון, רוצים להמשיך את הדרך מהקמפיינים הקדומים, גם כהכנה לקראת ספטמבר”.

אלי דסה (ראובן שוורץ)

סטויאנוב, חלאילי ובריבו תורגלו בהרכב

מבחינת ההרכב שצפוי לפתוח בהתמודדות, אז בן שמעון תרגל באימון המסכם לגאורגיה כמובן את דניאל פרץ בשער, כאשר לפניו אמורים לפתוח ניקיטה סטויאנוב וסתיו למקין כשני בלמים במערך של רביעייה מאחורה, אותה ישלימו רוי רביבו בשמאל ואלי דסה בימין.

הקישור צפוי להיות מורכב משני פרץ, האחד אליאל מהפועל באר שבע והשני דור ממכבי תל אביב, כשגם גבי קניקובסקי ישחק באמצע לצידם. שלישיית ההתקפה תכלול את ענאן חלאילי בימין, את אוסקר גלוך בשמאל ואת תאי בריבו כחלוץ הפותח. ירין לוי סובל ממתיחה במפשעה ובספק, יעבור מבחן כשירות.

ההרכב המשוער: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין, ניקיטה סטויאנוב, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, ענאן חלאילי, אוסקר גלוך ותאי בריבו.