דיווח: סלוט ייפרד מליברפול הקיץ, אלונסו מועדף

לפי דיווח בעיתון הגרמני "בילד", נראה כי ימיו של ארנה סלוט בליברפול ספורים. ההפסד 2:1 לברייטון, שהיה העשירי של הקבוצה בליגה העונה, ככל הנראה חתם את גורלו של המאמן ההולנדי בן ה-47, שצפוי לסיים את תפקידו לכל המאוחר בקיץ הקרוב, כך על פי העיתון הבכיר.

על פי הדיווח, הסיבה היחידה לכך שסלוט לא פוטר באופן מיידי היא היכולת החלשה של יריבותיה הישירות של ליברפול במאבק על הכרטיס לליגת האלופות. הקבוצה מדורגת במקום החמישי, כשגם אסטון וילה וצ’לסי שמסביבה לא מציגות יציבות.

מי שסומן כמועמד המוביל להחליפו הוא צ’אבי אלונסו, שהוביל את באייר לברקוזן לאליפות היסטורית. עם זאת, המאמן הספרדי אינו מעוניין לקחת את התפקיד במהלך העונה, אלא רק בקיץ. במקביל, נזכיר כי המהפכה באנפילד לא תסתיים רק בעמדת המאמן.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

סלאח רק תחילת המהפכה?

מוחמד סלאח, אחד מכוכבי הקבוצה הגדולים בעשור האחרון, יעזוב בתום העונה. המצרי כבש 255 שערים ב-435 הופעות מאז הצטרף למועדון ב-2017, אך עזיבתו עשויה לסמן התחלה חדשה עבור המועדון והמאמן הבא. ליברפול השקיעה סכומי עתק בקיץ האחרון, כ-500 מיליון אירו, כולל החתמתו של פלוריאן וירץ.

מנגד, מכרה שחקנים ביותר מ-300 מיליון אירו, ביניהם לואיס דיאס שעבר לבאיירן מינכן. סלוט טען כי מדובר באיזון כלכלי, אך בפועל התקשה לבנות קבוצה מגובשת מהסגל החדש. כעת, כשהתוצאות אינן מספקות והעתיד המקצועי לוט בערפל, בליברפול כבר מתכוננים לשינויים גדולים – הן על הקווים והן על כר הדשא.