ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

דיווח: סלוט ייפרד מליברפול הקיץ, אלונסו מועדף

ב'בילד' טוענים שהנהלת האדומים כבר קיבלה החלטה שההולנדי לא ימשיך על הקווים באנפילד בעונה הבאה. שחקן העבר שלהם שלא מזמן נפרד מריאל בעדיפות

ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

לפי דיווח בעיתון הגרמני "בילד", נראה כי ימיו של ארנה סלוט בליברפול ספורים. ההפסד 2:1 לברייטון, שהיה העשירי של הקבוצה בליגה העונה, ככל הנראה חתם את גורלו של המאמן ההולנדי בן ה-47, שצפוי לסיים את תפקידו לכל המאוחר בקיץ הקרוב, כך על פי העיתון הבכיר.

על פי הדיווח, הסיבה היחידה לכך שסלוט לא פוטר באופן מיידי היא היכולת החלשה של יריבותיה הישירות של ליברפול במאבק על הכרטיס לליגת האלופות. הקבוצה מדורגת במקום החמישי, כשגם אסטון וילה וצ’לסי שמסביבה לא מציגות יציבות.

מי שסומן כמועמד המוביל להחליפו הוא צ’אבי אלונסו, שהוביל את באייר לברקוזן לאליפות היסטורית. עם זאת, המאמן הספרדי אינו מעוניין לקחת את התפקיד במהלך העונה, אלא רק בקיץ. במקביל, נזכיר כי המהפכה באנפילד לא תסתיים רק בעמדת המאמן.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

סלאח רק תחילת המהפכה?

מוחמד סלאח, אחד מכוכבי הקבוצה הגדולים בעשור האחרון, יעזוב בתום העונה. המצרי כבש 255 שערים ב-435 הופעות מאז הצטרף למועדון ב-2017, אך עזיבתו עשויה לסמן התחלה חדשה עבור המועדון והמאמן הבא. ליברפול השקיעה סכומי עתק בקיץ האחרון, כ-500 מיליון אירו, כולל החתמתו של פלוריאן וירץ.

מנגד, מכרה שחקנים ביותר מ-300 מיליון אירו, ביניהם לואיס דיאס שעבר לבאיירן מינכן. סלוט טען כי מדובר באיזון כלכלי, אך בפועל התקשה לבנות קבוצה מגובשת מהסגל החדש. כעת, כשהתוצאות אינן מספקות והעתיד המקצועי לוט בערפל, בליברפול כבר מתכוננים לשינויים גדולים – הן על הקווים והן על כר הדשא.

/* LAST / NEXT ROUNDs */