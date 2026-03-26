הליגה הלאומית חוזרת: מי שמר ומי שינה?

המחזור ה-23 בליגה הלאומית ווינר יוצא הערב (חמישי) לדרך, במשחק בין עירוני אילת למכבי מעלה אדומים ויימשך מחר עם יתר המשחקים. בכך תחזור הליגה הלאומית לפעילות, לראשונה מאז סוף השבוע האחרון של פברואר, בו מבצע שאגת הארי עצרה את הספורט בישראל.

חלק מהזרים ביקשו לעזוב, ועזבו בגלל המצב ואנחנו כאן לעשות לכם סדר במי שמר על הסגל, מי איבד שחקנים ויש גם את מי שאפילו צירפה שחקן נוסף מאז הליגה נעצרה.

נהריה התחזקה, בחיפה הזרים עזבו

עירוני נהריה: שמרה על כל מי שהיה, כולל הזרים, מרסליוס ארלינגטון וכריס קלארק ואפילו התחזקה, כשאיליי אבייב חזר לקבוצה, לאחר שחתם עוד לפני המלחמה ויערוך בכורה מחר, במשחק של הקבוצה במגדל העמק.

איליי אבייב (יעל אמסילי)

מ.ס צפת: הזרים, קווין או'באנור וטיישון אלכסנדר, עזבו ומסרבים לחזור וכך גם המתאזרח, קיירי בראון . הקבוצה מחפשת שני זרים חדשים

מכבי חיפה: אותו הסגל נשאר, לרבות הזרים, ג'ייס טאונסנד וג'וש פרייס

הפועל חיפה: אותו הסגל נשאר, לרבות הזרים, ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון

הפועל מגדל העמק/יזרעאל: אותו הסגל, לרבות הזרים, מרקז ווריק וברנדון אדוארדס

רחובות ויבנה שמרו על הסגל, מעלה אדומים נחלשה

א.ס רמת השרון: אותו הסגל נשאר, לרבות הזרים, דמיטרי רוברטס ואיירה לי

מכבי פתח תקווה: ברנדון טאב הגיע במקום טרה מקולום. קודי ריילי נשאר

אליצור שומרון: אותו הסגל נשאר, לרבות הזרים, דמיטריוס טרדוול ווינס קול

דמיטריוס טרדוול (שחר גרוס)

מכבי רחובות: אותו סגל נשאר. הקבוצה עם זר אחד בלבד (דרק ווקר), מכיוון שהקבוצה סיימה את מכסת הזרים שלה עוד לפני המלחמה ולאחר שכריסטיאן לוטטה נפצע, נשארה עם זר אחד עד לתום העונה.

אליצור יבנה: אותו הסגל נשאר, כולל הזרים אנטוניו דיי וסי ג'יי ווקר

מכבי מעלה אדומים: שני הזרים, חביאר בלדסון וכריסטיאן ג'ונס, עזבו. אין כרגע זרים חדשים, הקבוצה מחפשת.

אשקלון קיבלה החרגה, אילת איבדה שני זרים

מכבי אשדוד: דווייט ווילסון עזב. ג'ימי הול חזר לישראל והצטרף במקומו. רוברט טרנר נשאר

ג'ימי הול (ראובן שוורץ)

א.ס אשקלון/קרית גת: הזרים נשארו, אך ג'ו ריס ביקש לעזוב. אקאמג'י וויליאמס נשאר

א.ס עירוני אשקלון: לטרל ריד וטיילר וויידמן עזבו, בגלל המצב הבטחוני. הוחתם הסנטר קוואטריוס ווילסון. הקבוצה מיצתה את מכסת חמשת הזרים לעונה זאת, אך קיבלה אישור להחתים זר נוסף

מ.כ עוטף דרום: קינדל היל עזב. סטורם וורן הצטרף. וורן נחשב ישראלי ולכן הקבוצה מחפשת זר נוסף. סמקלו סלה נשאר בקבוצה

עירוני אילת: אותו הסגל, לרבות הזרים, אוסטין טילמן ואישמאל ליין

משחקי המחזור ה-23:

עירוני אילת- מכבי מעלה אדומים (הערב, אולם בגין, 18:30).

א.ס עירוני אשקלון-אליצור שומרון (שישי, היכל הספורט העירוני באשקלון, 13:00).

מ.ס צפת- א.ס אשקלון/קרית גת (שישי, 13:00, אולם הפיס, צפת).

מכבי אשדוד- מ.כ עוטף דרום (שישי, מקיף ז', אשדוד, 13:15).

מכבי פתח תקווה -א.ס רמת השרון (שישי, 13:30, אולם רוזמרין, פתח תקווה).

אליצור יבנה - הפועל חיפה (שישי, 13:45, אולם טוטו יבנה).

הפועל מגדל העמק/יזרעאל- עירוני נהריה (שישי, אולם יערת העמק, מגדל העמק, 13:45).

מכבי חיפה- מכבי רחובות (שישי, 14:00, היכל רוממה, חיפה).