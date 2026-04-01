ייזכר כאחד הגדולים: גריזמן יעזוב בראש מורם

יש פתגם שאומר שלא מבינים ערך של משהו עד שהוא לא נמצא כבר, וכך אתלטיקו מדריד תרגיש עם אנטואן גריזמן. אחד הסמלים הגדולים ביותר של המועדון יעזוב בסיום העונה, ורק לאחר שהוא כבר לא יהיה במטרופוליטנו, ירגישו בחסרונו. הצרפתי הפך למזוהה עם הקולצ’ונרוס יותר מכל שחקן אחר בעידן הנוכחי וייפרד מאירופה בראש מורם: מהליגה השנייה בספרד עם ריאל סוסיאדד ועד להיותו אלוף העולם עם נבחרת צרפת. כעת, ‘גריזו’ יקווה לריקוד אחרון מושלם עם מועדון חייו.

גריזמן הגיע אל אתלטיקו מדריד בקיץ 2014 מריאל סוסיאדד. הצרפתי שיחק חמש עונות עבור הקולצ’ונרוס ולאחר מכן עבר לברצלונה לאחר שנחשב לאחד מהשחקנים הגדולים בעולם. בתום שלוש עונות לא טובות בקטלוניה (שכללו השאלה לאתלטיקו) הוא חזר אל המטרופוליטנו ונשאר שם עד היום.

למרות שנולד בצרפת, הקבוצה הראשונה שבה שיחק גריזמן בבוגרים הייתה ריאל סוסיאדד, אליה הגיע כבר בגיל 14 לאחר שלא התקבל לקבוצות הבכירות במדינתו. בשל הקרבה בין המדינות, המשיך ללמוד בעיר הולדתו באיון והגיע כל ערב למתחם האימונים של הקבוצה. החלוץ שיחק 180 משחקים במדי הבאסקים וכבש 46 שערים.

תקופתו בסוסיאדד: מליגת המשנה עד להעפלה לצ’מפיונס

כשגריזמן החל את עונתו הראשונה במדי הבאסקים הקבוצה הייתה בליגת המשנה בספרד. הצרפתי כבש שני שערים והיה חלק מעלייתה של הקבוצה לליגה הבכירה בעונת 2009/10, כשבסוף אותה עונה החלוץ חתם על חוזה מקצועני ראשון עם סעיף שחרור של 30 מיליון אירו.

את הופעת הבכורה בלה ליגה ערך גריזמן ב-29 באוגוסט 2010 עם ניצחון 0:1 על ויאריאל. חודש לאחר מכן בישל את שער השוויון נגד ריאל מדריד, במשחק שנגמר בהפסד 2:1 משער של כריסטיאנו רונאלדו. חודש נוסף עבר והחלוץ התכבד בשער בכורה, וכבר שם הראה את החיבה שלו לחגיגות ייחודיות, כאשר נכנס לרכב הפרסומת שחנה בשולי המגרש.

הרגע הגדול ביותר שלו בריאל סוסיאדד היה במוקדמות ליגת האלופות בעונת 2013/14, אותה עונה בה אתלטיקו הגיעה לגמר המפעל. ‘גריזו’ כבש שער מרהיב בחצי מספרת נגד הקבוצה אותה אהד בילדות, ליון, בדרך להעפלה היסטורית לליגת האלופות.

ביולי 2014 גריזמן עבר לאתלטיקו מדריד תמורת 30 מיליון אירו. בסיום אותה עונה הוא נכנס לנבחרת העונה של הליגה הספרדית. החלוץ היה הנציג היחיד של הקולצ’ונרוס והתמקם לצד ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו בחוליית ההתקפה המרשימה.

הפסיד בשני גמרים חשובים והגיע לפודיום בכדור הזהב

עונה לאחר מכן אתלטיקו מדריד הגיעה שוב לגמר ליגת האלופות, כאשר גריזמן היה אחד משחקני המפתח של הקבוצה. הצרפתי היה שחקן ההכרעה של הקבוצה בקמפיין: ברבע הגמר הוא כבש צמד שהדיח את ברצלונה, סיפק שער מכריע בחצי הגמר נגד באיירן מינכן, אך בגמר נגד ריאל מדריד החטיא פנדל במהלך המשחק שהיה יכול להביא גביע ראשון לקולצ’ונרוס.

באותה עונה גריזמן הפסיד עוד גמר קריטי. צרפת הצליחה להגיע לגמר היורו בעיקר בזכות יכולת מצוינת של החלוץ, אך גם הפעם שחקן אתלטיקו יצא עם מדליית הכסף ואכזבה רבה לאחר הפסד 1:0 לנבחרת פורטוגל. באותה עונה גריזמן סיים במקום השלישי ברשימת כדור הזהב, הישג השיא שלו במסגרת התואר האישי הכי גדול של הכדורגל.

הזכייה במונדיאל והתקופה הקשה בברצלונה

למרות שבמהלך קריירת המועדונים שלו לא הצליח לזכות בתארים הכי גדולים שיש, בנבחרת גריזמן הגיע להישגים מרשימים ביותר. לאחר האכזבה במונדיאל 2014 (הדחה ברבע הגמר) וביורו 2016 (הפסד בגמר), שחקן אתלטיקו הצליח לזכות בתואר הגדול מכולם, גביע העולם, בשנת 2018. גריזמן היה מעורב ב-6 שערים (4 כיבושים ו-2 בישולים) לאורך הטורניר והצליח גם לכבוש בגמר נגד קרואטיה שנגמר בתוצאה 2:4 לזכות הטריקולור.

באותה שנה גריזמן זכה עם אתלטיקו בליגה האירופית ובסופר קאפ האירופי, ולאחר שנה נוספת במדי הקולצ’ונרוס, ולמרות שחידש חוזה, עבר לברצלונה תמורת 120 מיליון אירו, דבר אשר גרם לכעס רב מצד האוהדים של אתלטיקו מדריד, וציפיות גדולות מצד אוהדי הבלאוגרנה.

התקופה במדי ברצלונה לא הייתה טובה עבור שני הצדדים. גריזמן התקשה למצוא את מקומו לצד כוכבים כמו ליאו מסי ולואיס סוארס וסיים את תקופתו עם 74 משחקים ו-22 שערים בלבד. באותה תקופה ברצלונה לא הצליחה לזכות באליפות, והצרפתי ראה דווקא את האקסית ממדריד מניפה את התואר שהוא לא הצליח להשיג.

לאחר שחזר אל אתלטיקו מדריד ב-2022, גריזמן לא הצליח להשיג תואר משמעותי, וגם במדי הנבחרת הפסיד בגמר המונדיאל באותה עונה לארגנטינה ומסי. אך דווקא בעונת הסיום שלו במועדון, נראה כי יש תקווה לסיום מתוק של תקופה יוצאת דופן.

החלום לסיום עונה היסטורי עם אתלטיקו ומה מצפה לו ב-MLS?

אתלטיקו מדריד אמנם לא נמצאת במאבקים של הליגה הספרדית, אך הצליחה להגיע לגמר הגביע לראשונה עם הצרפתי ונמצאת ברבע גמר ליגת האלופות נגד ברצלונה (מזכיר לכם משהו….). ייתכן שהצרפתי יוכל לסיים את התקופה המדהימה שלו באתלטיקו עם תואר משמעותי אמיתי עבור הקולצ’ונרוס.

בקיץ הקרוב גריזמן יצטרף ל-MLS, שממשיכה לפרוח ולגדול מאז הגעתו של ליאו מסי. למרות שכוכבים ותיקים כמו ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס פרשו השנה, יש לא מעט כוכבים גדולים באמריקה ובראשם הפרעוש. בנוסף, יש לא מעט ליגיונרים ישראלים שגריזמן ינסה לעקוף בטבלת המבקיעים.

אין ספק שזוהי סיומה של תקופה עבור גריזמן ועבור אתלטיקו מדריד. הצרפתי כבש במדי המועדון 142 שערים וסיפק אינספור רגעי קסם עבור האוהדים. אתלטיקו כבר התחילה להכתיר יורש חדש, חוליאן אלברס, ונראה שגריזמן ילך בדרכו של מסי ויהנה בארצות הברית עד הפרישה. מה שלאוהדים נותר לעשות זה להודות לחלוץ על רגעי קסם נפלאים ומה שהוא תרם באירופה בכלל ולליגה הספרדית בפרט, ונותר לקוות שהוא יוכל להשיג את גביע המלך הספרדי לראשונה עם הקולצ’ונרוס, דווקא נגד המועדון בו גדל.