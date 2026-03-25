עם קשר ישראלי: משפחת סוטיל בסרייה א'

הסדרה שושלות איטליה, שמביאה את הסיפורים הצבעוניים והמרתקים מאחורי המשפחות המפורסמות ביותר שבנו דורות של שחקנים ומאמנים בליגה האיטלקית חוזרת עם פרק חדש - והפעם, משפחת סוטיל.

האבא, אנדראה סוטיל, מוכר היום בעיקר בעקבות העובדה שאימן קבוצות בליגה האיטלקית, אך הוא גם היה שחקן גדול עם הופעות בפיורנטינה ואודינזה בעמדת הבלם והמגן הימני.

מי שממשיך את דרכו, כולל בפיורנטינה ממש, הוא בנו: ריקרדו סוטיל. קשרה ההתקפי שמושאל ללצ'ה, אשר שיחק בעברו גם בקליארי ואפילו במילאן.

שושלות איטליה: משפחת סוטיל והקשר הישראלי

הפרק החדש מספר את הסיפור המופלא של משפחת סוטיל - מימי הזוהר של האבא ועד החברות עם עומרי גאנדלמן מצד הבן.